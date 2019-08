Incendi in Portogallo | roghi divampano a 100 km da Lisbona | centinaia di vigili del fuoco

Incendi in Portogallo : terminata la fase di emergenza nel centro del Paese : In Portogallo, la lotta contro gli Incendi boschivi che hanno colpito il centro del Paese dura da 4 giorni, ma adesso la situazione è in miglioramento: la protezione civile ha spiegato che spera di “superare” la fase di emergenza nel corso della giornata. “Abbiamo fatto uno sforzo costante e cercheremo di proseguire questa mattina“, ha dichiarato il comandante Luis Belo Costa, portavoce dei servizi di protezione civile, ...

Incendi in Portogallo - il cielo diventa giallo su Castelo Branco [FOTO] : Sono sotto controllo al 90% gli Incendi che da sabato bruciano la regione montagnosa di Castelo Branco, nel centro del Portogallo, dove il territorio soffre un gran caldo e una pesante siccità. Le fiamme sono divampate con la complicità del forte vento, e i Vigili del Fuoco temono che proprio questo elemento meteorologico potrebbe portare le fiamme a diffondersi di nuovo. Secondo i dati del ministero dell’Interno, sono circa 30 le persone ...

Incendi in Portogallo : fiamme al 90% sotto controllo - 30 feriti : Gli Incendi divampati nel centro del Portogallo sono al 90% sotto controllo: le fiamme hanno devastato, da sabato scorso, la regione montuosa di Castelo Branco. I vigili del fuoco avvertono però che i forti venti potrebbero alimentare nuovamente i roghi. Secondo i dati del ministero dell’Interno, sono circa 30 le persone rimaste ferite nei roghi, tra cui 8 pompieri. L'articolo Incendi in Portogallo: fiamme al 90% sotto controllo, 30 feriti ...

Incendi in Portogallo - 20 feriti nella regione di Castelo Branco : 1.800 pompieri in azione : Circa 1.800 vigili del fuoco lavorano per contenere gli Incendi boschivi nel centro del Portogallo che hanno già ferito venti persone, tra cui otto pompieri. Gli Incendi sono scoppiati ieri pomeriggio su tre forniti nella regione di Castelo Branco, circa 200 chilometri a nordest della capitale Lisbona, ha riferito la protezione civile portoghese. I vigili del fuoco sono supportati da 19 aerei antIncendio e da centinaia di mezzi. Si tratta dui ...

Incendi in Portogallo - inferno nel cuore del Paese : grande mobilitazione - almeno 20 feriti : Il centro del Portogallo è assediato dagli Incendi, che divampano in una regione montuosa già colpita due anni fa: sul posto aerei ed elicotteri, che si sono uniti a 1.300 vigili del fuoco. Si tratta di una delle più grandi mobilitazioni mai viste nella zona: è stata dispiegata per combattere o roghi nella regione boschiva di Castelo Branco, 200 km a nord di Lisbona. almeno 20 persone sono rimaste ferite – 8 vigili del fuoco e 12 civili ...

Da sabato ci sono vari Incendi boschivi nel centro del Portogallo : Dal pomeriggio di ieri nel centro del Portogallo una serie di incendi boschivi ha costretto parte della popolazione a lasciare le proprie case. Centinaia di vigili del fuoco stanno lavorando per spegnerli: finora solo due sono sotto controllo. Gli incendi