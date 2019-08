Il Giappone del Maestro Giovanni Allevi e la sua mini-guida in tour

Fonte : vanityfair

(Di domenica 4 agosto 2019) FelicitàTradizioneGrandezzaCalma(Non) essenzaImmaginazioneAmoreDonoEsercizioSilenzioSuonoSensoNon ci è mai andato in vacanza mava ininuna o due volte all’anno da ormai undici anni. E lo ama follemente. «Ormai riconosco le stazioni e le sale da concerto, anche di alcune città più piccole», racconta il pianista e compositore con quel tono entusiasta che lo anima, con quella gentilezza realmente rara (e per la quale forse si sente così vicino al Sol Levante). «Ciò che più mi attrae è l’anima del, un elemento misterioso che non si svela mai completamente. Ho la sensazione che la sua cultura millenaria possa rappresentare una salvezza per l’Occidente», ci racconta appena tornato in Italia dal suo ultimo. Perché la cultura nipponica può essere un incontro positivo per tutti noi, ce lo racconta qui, insieme a regalarci una ...

