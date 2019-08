I Blink 182 costretti a rimanere in hotel dopo la strage di El Paso

Camila Cabello e Shawn Mendes sono andati insieme a sentire i Blink 182 in concerto : Con tanto di foto con Mark Hoppus The post Camila Cabello e Shawn Mendes sono andati insieme a sentire i Blink 182 in concerto appeared first on News Mtv Italia.

Blink-182 : la band californiana annuncia il nuovo album in studio “Nine” : La band californiana nominata ai Grammy, Blink-182, ha annunciato che l’attesissimo nuovo album in studio, ‘Nine’, sarà pubblicato il 20 settembre dalla Columbia Records/Sony Music. L’album, disponibile su CD e vinile colorato, sarà disponibile per il pre-ordine digitale a partire dalle 6.00 di domattina. Sotto l’elenco completo delle canzoni di ‘Nine’. I fan che pre-ordinano l’album digitale riceveranno il download istantaneo della nuova ...

Ufficiale la data di uscita del nuovo album dei Blink 182 - l’annuncio durante uno show americano : Mark Hoppus, bassista e voce della band, ha rotto il silenzio: il nuovo album dei Blink 182 arriverà il 20 settembre. L'annuncio è arrivato durante una performance per lo show televisivo Good Morning America, quando la conduttrice ha interrogato il frontman sul nuovo disco, l'ottava prova in studio dopo California (2016). Mark Hoppus, senza indugi, ha affermato: "Nuova musica... il 20 settembre è la data di pubblicazione del nuovo album". I ...

Audio - testo e traduzione di Happy Days dei Blink 182 - il singolo che celebra il 182° giorno dell’anno : Happy Days dei Blink 182 arriva, simbolicamente, allo scoccare del 182° giorno dell'anno. A pochi giorni dal lancio di Generational Divide, con i suoi 50 secondi di puro hardcore melodico, i sopravvissuti a Tom Delonge - che dice di voler tornare presto nella sua storica formazione - hanno lanciato il terzo estratto per anticipare il nuovo disco, l'ottava prova in studio della band di All The Small Things a tre anni ...