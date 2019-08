Google e Amazon all’assalto delle Tlc Il commento di Paolo Lugiato

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2019)alleata con Dish nelle reti wireless? L’indiscrezione, rivelata dal New York Post e commentata da, è stata smentita da Mountain View. Ma Dish è sul punto di acquisire asset da T-Mobile e Sprint. Egià offre il servizio wireless come operatore di rete virtuale mobile conFi, che poggia su T-Mobile, Sprint e US Cellular. Facendo coppia con Dish, il gigante della ricerca diverrebbe anche un gigante della rete wireless. Con un piccolo (si fa per dire) quesito: come si interfacerebbe una rete, cioè basata su tecnologia Android, con i dispositivi iOS? Nel frattempoha chiesto l’autorizzazione alla Commissione federalecomunicazioni degli Stati Uniti (Fcc) per lanciare satelliti come parte di una rete Internet… spaziale. È il cosiddetto Progetto Kuiper:con 3.236 nuovi sarebbe in grado di fornire connettività ad alta velocità e a ...

