Cristiano Ronaldo | il portoghese si racconta | “mi sarebbe piaciuto giocare con Eusebio”

Cristiano Ronaldo fa yoga (e prima di lui tanti altri campioni) : SHAQUILLE O'NEALMARIA SHARAPOVAYANNICK NOAHANDY MURRAYRYAN GIGGSLEBRON JAMESCristiano RonaldoCristiano Ronaldo ha scoperto lo yoga. Siamo abituati a vedere il campione portoghese in pose da bullo quando segna o da superman quando si allena nella palestra del centro sportivo della Juventus o in quella privata, della sua casa di Torino. E quindi coglierlo in un momento di meditazione (di silenzio estatico, verrebbe da dire) ci fa oltre che ...

Il Giornale : La Juve ruota attorno alle esigenze di sua maestà Cristiano Ronaldo : Le operazioni di mercato della Juventus ruotano tutte attorno a Cristiano Ronaldo. Il club bianconero, scrive Il Giornale, si è legato mani e piedi al portoghese. “Per esaltarne il modo di giocare e per sperare di vincere davvero questa benedetta Champions League, la Signora ha deciso di smontare tutto il proprio reparto d’attacco”. Così, le operazioni che sta portando avanti Paratici ruotano tutte attorno “alle esigenze di sua ...

Dall'Inghilterra : Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato a Dybala di andare allo United : Il mese di agosto potrebbe regalare grandi novità per quanto riguarda il calciomercato: a livello europeo si attendono notizie sul fronte Pogba-Manchester United e Neymar-Paris Saint Germain, mentre in Serie A le società più attive sono proprio quelle di vertice. In particolar modo Napoli, Inter e Juventus potrebbero effettuare importanti acquisti: la compagine campana è alla ricerca di un esterno offensivo, mentre quella milanese deve ...

Cristiano Ronaldo - per i bookie sarà pioggia di gol in Champions League : La Juventus si prepara per la prossima stagione ed un sicuro protagonista sarà Cristiano Ronaldo, il portoghese proverà a portare la Champions League a Torino, trofeo che ormai manca da troppo tempo. Nel suo primo anno in Serie A ha vinto lo scudetto adesso l’obiettivo è inevitabilmente vincere in Europa, nell’ultima edizione della Champions CR7 è andato in gol per 6 volte, buon bottino ma sotto la media. Gli analisti Snai ...

Doppia seduta per la Juventus e Cristiano Ronaldo ha incontrato i tifosi bianconeri : La Juventus quest'oggi, venerdì 2 agosto, si è ritrovata in mattinata alla Continassa per una lunga giornata di lavoro. I bianconeri sono arrivati di buon ora al JTC e i tifosi che stavano aspettando i giocatori hanno ricevuto una bellissima sorpresa. Infatti, Cristiano Ronaldo è uscito dal cancello del centro sportivo proprio per incontrare i sostenitori juventini. CR7 ha fatto diversi selfie con i tifosi e poi è rientrato al JTC per ...

Amoruso : 'Juve - Lukaku sarà utile per Cristiano Ronaldo' : La Juventus in questo mese di agosto potrebbe regalare altri importanti acquisti alla tifoseria. Dapprima però sarà importante cedere quegli esuberi che non fanno parte dei progetti tecnici del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Dopo Spinazzola, tocca a Kean probabilmente lasciare la Juventus, con l'ufficializzazione all'Everton che dovrebbe avvenire a breve. Successivamente si attendono novità anche dal fronte Joao Cancelo, che sarebbe ritornato ...

Milan - le verità di Fassone : “sbagliai su Bonucci. Belotti ad un passo. Provammo a prendere Cristiano Ronaldo ma…” : Marco Fassone torna a parlare del Milan: l’ex ad rossonero svela alcuni retroscena di mercato commentanto l’errore di Bonucci, la trattativa per Belotti e il sogno di portare a Milano Cristiano Ronaldo “Passiamo alle cose formali“, questo slogan qualche anno fa fece sognare i tifosi del Milan. Era l’estate della proprietà cinese, quella del budget ‘illimitato’, in grado di ricostruire la squadra e ...

Calcio - Cristiano Ronaldo rimane in panchina? Tifosi coreani presentano una denuncia per frode! : Situazione davvero paradossale quella nella quale si è ritrovata coinvolta la Juventus all’indomani dell’amichevole contro le selezione del campionato sudcoreano disputata a Seul nei giorni scorsi. Il quotidiano locale The Chosun Ilbo ha infatti pubblicato una notizia secondo la quale alcuni Tifosi avrebbero presentato una denuncia per frode nei confronti della società bianconera per il mancato ingresso in campo di Cristiano Ronaldo. ...

Juventus - continua la preparazione di Cristiano Ronaldo e compagni alla Continassa : Questa mattina la Juventus si è allenata alla Continassa agli ordini di Maurizio Sarri, ma l'attenzione dei tifosi in queste ore è soprattutto proiettata su Paulo Dybala. Infatti, l'argentino deve decidere quale sarà il suo futuro e per questo motivo stamani è rientrato a Torino. La Juve sembra intenzionata a scambiare la "Joya" con Lukaku e adesso non resta che attendere quale sarà la sua decisione. Intanto mentre Dybala sbarcava a Caselle i ...

Juventus - Cristiano Ronaldo approverebbe l'acquisto di Lukaku : La Juventus, dopo aver operato nel mercato in entrata con gli acquisti di Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Matthijs de Ligt, ora sta cercando di sfoltire la rosa anche con affari che, agli occhi dei tifosi, appaiono incomprensibili. In primo luogo ha già ceduto Moise Kean all'Everton, sarebbe in trattativa con il Manchester City per vendere Joao Cancelo e ora ha avviato una trattativa con lo United, per effettuare lo scambio Dybala-Lukaku, malgrado ...

Cristiano Ronaldo - i guai non finiscono mai : la polizia coreana indaga per frode [DETTAGLI] : La Juventus continua la preparazione per la prossima stagione con Cristiano Ronaldo che si candida ad essere un grande protagonista in campionato e Champions League. Nel frattempo non finiscono i problemi fuori dal campo, in Corea continua a fare discutere l’assenza di CR7 nella partita disputata a Seul dalla Juventus contro il Team K League, secondo quanto riporta ‘As’ la polizia metropolitana di Seul sta indagando per ...

Dall'Inghilterra - Cristiano Ronaldo avrebbe detto si a scambio Dybala-Lukaku : Il mese di agosto potrebbe regalarci diverse sorprese di mercato, in Serie A ma in generale anche in Europa: due dei top player che potrebbero cambiare squadra sono Pogba e Neymar. Il francese vuole lasciare il Manchester United e potrebbe trasferirsi al Real Madrid mentre Neymar apprezzerebbe un ritorno al Barcellona. Per quanto riguarda invece la Serie A potrebbe delinearsi nei primi giorni di agosto un clamoroso scambio che coinvolgerebbe un ...

As : La polizia coreana sulla violazione di Cristiano Ronaldo : La Corea non si arrende e la polizia indaga sulla violazione di Cristiano Ronaldo I fatti Nel contratto per l’amichevole di Seul contro le stelle della K-League, giocata dalla Juve la scorsa settimana, c’era una clausola che prevedeva la presenza di Cristiano Ronaldo in campo per almeno 45 minuti. Ma il portoghese non ha giocato nemmeno un minuto per affaticamento muscolare. Così, la Corea si era detta pronta a chiedere un rimborso al club ...

Calcio - Cristiano Ronaldo e Matthijs De Ligt nella lista dei dieci candidati al Best FIFA Player 2019 : La FIFA ha comunicato nel pomeriggio odierno la lista dei dieci giocatori in lizza per il premio Best FIFA Player 2019, dedicato a colui che si è maggiormente distinto nel corso dell’ultima stagione calcistica, la cui cerimonia si svolgerà il 23 settembre durante il Gala in programma alla Scala di Milano. Nonostante l’assenza dei giocatori italiani, diventata purtroppo un’abitudine nelle ultime edizioni, la Serie A sarà ...