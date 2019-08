Valentino Rossi affaticato | Fabio Quartararo è il più veloce dopo le prime libere del Gp

MotoGp – Terminate le FP3 a Brno : Marquez fa il vuoto dietro di sè - Valentino Rossi nella top-5 [TEMPI] : Lo spagnolo chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere a Brno, dietro di lui il connazionale Viñales e il sorprendente Guintoli Marc Marquez chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere del Gp di Brno, il pilota spagnolo non sembra soffrire la pista bagnata firmando il miglior tempo in 2:04.279. Secondo tempo per Maverick Viñales, costretto a fermarsi a mezzo secondo dal campione del mondo, autentico dominatore ...

MotoGp - tutti contro Valentino Rossi : il Dottore bersagliato dai colleghi in Safety Commission : Il comportamento tenuto dal pilota della Yamaha nelle FP2 del Gp di Brno non è piaciuto ai suoi colleghi, che lo hanno duramente attaccato in Safety Commission Valentino Rossi è finito nell’occhio del ciclone nella serata di ieri, venendo attaccato dai propri colleghi nel corso della consueta Safety Commission in programma il venerdì sera. Il Dottore è stato fatto bersaglio di pesanti critiche per non aver parcheggiato la sua moto a ...

VIDEO Baldassarri e Foggia lasciano l’Academy di Valentino Rossi - la rivelazione di Uccio : “Lorenzo Baldassarri e Dennis Foggia non saranno più con noi il pRossimo in Academy“. Questa è la rivelazione che Uccio, grande amico di Valentino Rossi, ha rilasciato ai microfoni di Sky in apertura del lungo weekend riservato al GP di Repubblica Ceca. Baldassarri è attualmente impegnato in Moto2 mentre Foggia sta milando nel Mondiale Moto3. Di seguito le dichiarazioni di Alessio Salucci. VIDEO Baldassarri E Foggia, ADDIO ...

VIDEO Valentino Rossi : “Il passo è buono - giornata positiva. Ho avuto un problema col motore” : Valentino Rossi ha tracciato un bilancio positivo delle prove libere del GP di Repubblica Ceca, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore è riuscito ad agguantare la top ten e a mettersi in posizione privilegiata per l’accesso diretto al Q2, il pilota della Yamaha è sembrato positivo ai microfoni di Sky: “Oggi abbiamo lavorato un po’ per capire cosa poter fare, era importante essere nei 10 perché le previsioni per domani sono ...

VIDEO MotoGP - il futuro dell’Academy di Valentino Rossi. Uccio : “Vediamo se ci sono talenti meritevoli di entrare” : Alessio Salucci, meglio conosciuto come Uccio, si è soffermato sul futuro dell’Academy di cui tiene le redini insieme al grandissimo amico Valentino Rossi. In un’intervista concessa a Sky ha parlato dei potenziali nuovi talenti: “Stiamo valutando e guardando se c’è qualche talento meritevole di entrare nell’Academy ma se non ci sono non ci sono. Non dobbiamo per forza riempire un buco. Anzi, abbiamo visto che se ci ...

MotoGp – Vinales e il problema delle gomme : “Valentino Rossi in difficoltà con le soft? La mia idea è…” : Dubbio sulla scelta delle gomme in casa Yamaha: Valentino Rossi in difficoltà con le soft, mentre Vinales potrebbe scegliere la morbida al posteriore. Lo spagnolo ha effettuato dei test importanti nelle FP2 Maverick Vinales chiude al quinto posto la seconda sessione di prove libere sulla pista di Brno. Il pilota Yamaha ha effettuato dei test importanti in vista delle qualifiche e della gara, provando in particolar modo la tenuta delle ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Il passo è abbastanza buono ma c’è ancora del lavoro da fare” : Non è stata una prima giornata di prove libere semplice per Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha, impegnato nel day-1 del weekend del GP della Repubblica Ceca (tappa del Mondiale 2019 di MotoGP), è stato frenato da un problema al motore nel corso della seconda sessione. Un contrattempo che il nove volte campione del mondo avrebbe volentieri evitato. Tuttavia, il “Dottore” è riuscito a concludere la giornata nell’overall in ...

MotoGp – Valentino Rossi pensa positivo : “un bene essere nei primi 10. Problemi al motore? È successo che…” : Valentino Rossi chiude le FP2 di Brno al 9° posto nonostante un problema al motore della sua Yamaha: il Dottore fiducioso in vista delle qualifiche di domani Termina con un 9° posto la seconda sessione di qualifiche di Valentino Rossi sul circuito di Brno. Un risultato importante in vista della giornata di domani nella quale, secondo le previsioni, farà capolino la pioggia. Il ‘Dottore’ commenta così l’esito delle FP2 e ...

VIDEO MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : highlights e sintesi prove libere. Quartararo in testa - Dovizioso risponde - brividi per Valentino Rossi : Oggi si sono disputare le prove libere del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che come da tradizione va in scena a Brno. Giornata caratterizzata anche dal meteo un po’ incerto, preludio a quanto potrebbe accadere domani in qualifica visto che la pioggia sembra essere certa. Fabio Quartararo ha stampato il miglior tempo nella sessione pomeridiana, precedendo di un soffio Marc Marquez che sembra avere il miglior passo ...

VIDEO Valentino Rossi - rottura del motore Yamaha nella FP2 del GP di Repubblica Ceca. Sulla seconda moto è nono : Valentino Rossi ha rotto il motore nel corso delle prove libere 2 del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale motoGP. Il Dottore ha dovuto fare i conti con l’avaria del mezzo a metà del turno, una fumata bianca è uscita dalla sua Yamaha ma il centauro di Tavullia non si è scoraggiato, è tornato ai box, è salito Sulla seconda moto e proprio Sulla bandiera a scacchi è riuscito a siglare il nono tempo che virtualmente gli permetterebbe ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Repubblica Ceca 2019 : Quartararo in testa - Dovizioso 4° - Valentino Rossi rompe il motore : Fabio Quartararo ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sullo storico tracciato di Brno. Il francese ha chiuso con un interessante 1:55.802 e si conferma in grandissima forma in sella alla Yamaha del Team Petronas SRT, il giovane transalpino ha dimostrato di essere veloce sul giro secco e ha anche un ottimo passo gara. Il ritmo migliore è però sembrato quello ...

MotoGp – Fuma la M1 di Valentino Rossi a Brno : problemi per il Dottore nelle Fp2 : problemi per Valentino Rossi nelle Fp2 del Gp della Repubblica Ceca: il motore della M1 del Dottore si rompe a Brno I piloti della MotoGp sono in pista per la seconda sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. Pomeriggio complicato per Valentino Rossi: il Dottore è dovuto infatti rientrare ai box e cambiare moto a causa di un problema tecnico sulla sua M1. A circa 20 minuti dal termine della sessione di prove il nove volte ...

VIDEO Valentino Rossi e Jorge Lorenzo non si ritirano. Sicura la loro presenza nel 2020 in MotoGP : Qualche Gran Premio non al top, da qualche mese manca un colpaccio. loro però non lasciano, anzi, rilanciano, nonostante l’età che avanza. Altro che ritiro: Valentino Rossi ed Jorge Lorenzo hanno già deciso di proseguire, certamente, nel Motomondiale nella classe MotoGP almeno per un’altra stagione, quella del 2020. Troveremo ancora in pista dunque il pRossimo anno sia il fenomeno di Tavullia che l’iberico. VIDEO Rossi E ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : risultati e classifica FP1. Andrea Dovizioso al comando su Marquez e Viñales - nono Valentino Rossi : Si sono appena concluse le prime prove libere del Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno. In particolare evidenza Andrea Dovizioso, protagonista di un gran giro che gli permette di chiudere al comando con 29 centesimi di vantaggio su Marc Marquez e 63 su Maverick Viñales. Un tempo, quello del forlivese, giunto al termine di continui miglioramenti nel corso di questa sessione. Il quarto posto è del portoghese Miguel Oliveira, anche lui vicinissimo ...