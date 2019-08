GianniTacchini : Lunghe code, maltempo e sciopero dei casellanti: fine settimana da bollino nero sulle autostrade - LaStampa : Lunghe code, maltempo e sciopero dei casellanti: fine settimana da bollino nero sulle autostrade… - JanasRent : Siete in vacanza o semplicemente volete godervi una magnifica giornata di mare e relax? cosa c’è di meglio che scap… -

Dalla Rete Google News

Live Sicilia

CATANIA - Brutta giornata per gli automobilisti fermi lungo la A 18 in direzione Catania nei pressi del casello di San Gregorio. Un autobus è rimasto in panne ...