Il marito cercò di ucciderla | Per lui la semilibertà e io vivrò nella paura

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Giorgia Baroncini Parla l'ex moglie (viva per miracolo) di Andrea Loro, condannato a 13 anni di carcere con l'accusa di tentato omicidio e ora prossimo alla"Ero preparata. Sapevo che a metà della pena avrebbe potuto chiedere delle misure alternative. L'ansia però si rinnova: un giudice legge le carte e può pensare che quella persona sia cambiata". A parlare è Matilde Ardia, l'ex moglie di Andrea Loro, salva per miracolo. Sei anni fa l'uomo ha cercato diprovando a strangolarla, simulando un incidente in auto e dando poi fuoco alla vettura. Condannato in Appello a 13 anni di carcere con l'accusa di tentato omicidio, ora l'uomo potrà godere della. "Il condannato ha mantenuto una condotta regolare e ha partecipato a corsi e attività", ha scritto il tribunale di Sorveglianza di Venezia accordando la scarcerazione del 40enne. "All'epoca nessuno ...

