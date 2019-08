Il Genoa punta in alto con Schone e Ben Arfa | ore di attesa per l' accelerata decisiva

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 3 agosto 2019) L'amichevole terminata uno a uno contro il Nantes ha messo in evidenza pregi e difetti del nuovo, ancora privo di quel centrocampista centrale ormai inseguito puntualmente in ogni sessione di calciomercato. Questa volta potrebbe essere quella giusta per portare a casa un giocatore di tutto rispetto, con esperienza internazionale ed un bagaglio qualitativo invidiabile. Stiamo parlando di Lass, centrocampista dell'Ajax, ormai fuori dai piani di Ten Hag. Lassvicinissimo al, Biglia dovrebbe sfumare Il trentatreenne degli olandesi è dato ormai ad un passo dal trasferimento al, con il via libera della società e del giocatore che dovrebbe arrivare a breve. C'è ovviamente l'ok di Andreazzoli, che sarebbe felicissimo di avere a disposizione un elemento di tale spessore. Nessun rimpianto quindi per l'operazione Lucas Biglia, in procinto di sfumare definitivamente. ...

