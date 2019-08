Frappart | la donna arbitro di Supercoppa | «Mia madre lasciava gli spalti per non sentire

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2019) Stephanie, quando l’Stephanie, 36 anni, arbitrerà la finale dieuropea del 14 agosto a Istanbul tra il Liverpool di Jurgen Klopp vincitore della Champions e il Chelsea che si è aggiudicato con Sarri in panchina a maggio l’Europa League, ma guidato ora da Frank Lampard. A completare la terna arbitrale l’irlandese Michelle Ò Neal e l’italiana – tesserata per la Francia – Manuela Nicolosi.è stata la primaad arbitrare una partita maschile di Ligue2 in Francia, nel 2014, (Niort-Brest), e la prima a farlo in Ligue1: il 28 aprile 2019 Amiens-Strasburgo. Ha diretto la finale del Mondiale femminile 2019 tra Stati Uniti e Olanda. In Uefa non è la prima Lanon è la primache viene designata per arbitrare una gara dell’Uefa. Prima di lei, è toccato infatti alla francese Nicole Petignat, che tra il ...

