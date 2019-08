Formula 1 – Binotto per nulla sorpreso dal risultato delle qualifiche in Ungheria

Formula 1 - Mattia Binotto ‘sculaccia’ la Ferrari e pensa al 2020 : a Maranello si progetta la prossima stagione : Il team principal della Ferrari ha fatto un bilancio della stagione attuale, rivelando poi di aver già dato il via al progetto tecnico per il 2020 La stagione 2019 non è nemmeno arrivata a metà, ma la Ferrari è già concentrata sul 2020. Il team di Maranello non vuole perdere tempo e, considerando le due classifiche mondiali, ha deciso di dedicarsi anima e corpo al prossimo anno per ridurre il gap con la ...

Formula 1 - aumentano le gare in calendario in vista del 2022 : Binotto però lancia l’allarme costi : Il Gp di Spagna è pronto a rientrare in calendario a partire dal 2020, il team principal Binotto però pone l’attenzione su un aspetto particolare Il calendario 2020 di Formula 1 dovrebbe salire a 22 Gran Premi, considerando l’ufficiosità del ritorno della Spagna, pronta a siglare l’accordo con Liberty Media. photo4/Lapresse Una notizia accolta con favore da parte dei team principal presenti nella conferenza stampa di ...

Formula 1 - Vettel e le differenze tra Arrivabene e Binotto : il tedesco senza peli sulla lingua : Il pilota tedesco si è soffermato sulle differenze tra la gestione Arrivabene e quella Binotto, esprimendo il proprio punto di vista Ultimo Gran Premio prima della pausa estiva, la vittoria continua a latitare per la Ferrari che spera di andare in vacanza con almeno un successo in saccoccia da conquistare in Ungheria. LaPresse/Photo4 Una situazione diversa rispetto a quella dello scorso anno, quando Vettel arrivò addirittura in testa al ...

Formula 1 - le rivelazioni di Binotto : “ecco su cosa potremo contare in vista del Gran Premio d’Ungheria” : Il team principal della Ferrari ha svelato quelle che sono le criticità relative al tracciato di Budapest, dove si terrà il prossimo appuntamento di Formula 1 Vittoria sfiorata per la Ferrari in Germania, se i problemi tecnici non avessero condizionato le qualifiche di Vettel e Leclerc, il Cavallino avrebbe potuto anche rompere il digiuno di successi in questa stagione. Photo4/LaPresse Il prossimo appuntamento in Ungheria potrebbe essere ...

Formula 1 – Rosberg difende Vettel - le affermazioni di Binotto non piacciono al tedesco : “la Ferrari non è in grado di…” : Nico Rosberg non ci sta: l’ex campione del mondo difende il connazionale Vettel, il tedesco non ha apprezzato le recenti affermazioni del team Ferrari Finalmente un sorriso per Sebastian Vettel! Il tedesco della Ferrari è riuscito in un’incredibile rimonta, domenica nel suo Gp di casa, ad Hockenheim, davanti agli occhi dei suoi tifosi. Partito dalla 20ª posizione, Vettel ha ritrovato il podio, salendo sul secondo gradino dopo ...

Formula 1 – Binotto analizza la gara di Hockenheim : “Vettel super. Con Leclerc ci siamo guardati negli occhi e…” : Mattia Binotto analizza la gara del Gp di Germania: il team principal Ferrari orgoglioso del secondo posto di Vettel e pronto a rincuorare Leclerc per l’occasione persa Leclerc a muro con grandi possibilità di vincere la gara, Vettel secondo dopo essere partito in ultima posizione. Giornata davvero particolare quella vissuta dalla Ferrari nel Gp di Germania, risultato essere uno dei più divertenti degli ultimi anni a causa della ...

Formula 1 - Binotto si assume le sue responsabilità e ammette : “avremmo monopolizzato la prima fila…” : Il team principal della Ferrari si è soffermato sul doppio guaio occorso a Vettel e Leclerc nelle qualifiche in Germania Mattia Binotto ci mette la faccia, assumendosi completamente la responsabilità di quanto accaduto alla Ferrari nel corso delle qualifiche del Gp di Germania. photo4/Lapresse Il team principal del Cavallino non si nasconde davanti ai microfoni di Sky Sport, confermando come l’affidabilità sia un problema da ...

Formula 1 - Binotto mette le mani avanti in vista del Gp di Germania : “non sono previste novità” : Il team principal della Ferrari ha parlato in vista dell’appuntamento di Hockenheim, ammettendo come non siano previste novità sulle monoposto di Vettel e Leclerc La vittoria continua a latitare, la Ferrari avverte la pressione e tenta di invertire il trend negativo. Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è in programma ad Hockenheim, gara di casa per Sebastian Vettel, dove l’anno scorso il tedesco dilapidò il suo ...

Formula 1 - Mattia Binotto rinuncia al ruolo di direttore tecnico : novità importanti in vista del Gp di Germania : Il team principal della Ferrari ha deciso di redistribuire il ruolo di direttore tecnico, affidandolo a tre figure che faranno capo a lui importanti novità in casa Ferrari, ma nulla a che vedere con i piloti e il loro futuro, considerando anche i contratti in scadenza nel 2020. Si tratta invece della struttura organizzativa del team che, nei prossimi giorni, potrebbe subire ufficialmente una revisione. Photo4/LaPresse Stiamo parlando in ...

Formula 1 - Binotto non risparmia una frecciatina a Vettel : applausi invece per Charles Leclerc : Il team principal della Ferrari ha commentato la prestazione di Vettel e Leclerc, esprimendo le proprie sensazioni al termine del Gp di Silverstone Giornata particolare per la Ferrari a Silverstone, da un lato il sorriso per il podio di Leclerc e dall’altro la smorfia di disappunto per l’errore commesso da Vettel, costato la penalità e zero punti in classifica. Photo4/LaPresse Due situazioni commentate con il solito aplomb da ...

Formula 1 – Dai complimenti per Leclerc alle difficoltà di Vettel - Binotto ammette : “ci preoccupano tutti” : Mattia Binotto analizza il sabato di qualifiche del Gp di Gran Bretagna: le parole del team principal Ferrari a Silverstone Charles Leclerc è riuscito a mettere una pezza ad un weekend di gara iniziato non col piede giusto per la Ferrari: il giovane monegasco ha effettuato un ultimo giro pazzesco oggi nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, piazzandosi alle spalle di Bottas ed Hamilton in griglia di partenza. photo4/Lapresse Silverstone ...

Formula 1 – Ferrari - Binotto fa il punto sui piloti : “ecco chi ha la priorità fra Vettel e Leclerc” : Mattia Binotto fa il punto della situazione in merito ai piloti della Ferrari: il team va messo prima delle soddisfazioni personali. Vettel è felice, ma vorrebbe vincere di più. Leclerc sta crescendo Nel corso del weekend di Silverstone, Mattia Binotto ha fatto il punto sulla situazione legata ai piloti della Ferrari. Nonostante il grande impegno profuso in pista, la scuderia di Maranello non è mai andata oltre una manciata di podi, mai ...

Formula 1 – Binotto consapevole a Silverstone : “sapevamo che questa pista sarebbe stata una sfida complessa - ma…” : L’analisi di Mattia Binotto dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Gran Bretagna: le parole del team principal Ferrari a Silverstone Giornata difficile oggi in pista a Silverstone per i piloti Ferrari: Leclerc e Vettel hanno chiuso le Fp2 del Gp di Gran Bretagna rispettivamente col terzo e quarto crono, alle spalle delle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Mattia Binotto ha dunque analizzato a fondo le problematiche Ferrari: ...

Formula 1 – Binotto consapevole a Silverstone : “sapevamo che questa pista sarebbe stata una sfida complessa - ma…” : L’analisi di Mattia Binotto dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Gran Bretagna: le parole del team principal Ferrari a Silverstone Giornata difficile oggi in pista a Silverstone per i piloti Ferrari: Leclerc e Vettel hanno chiuso le Fp2 del Gp di Gran Bretagna rispettivamente col terzo e quarto crono, alle spalle delle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Mattia Binotto ha dunque analizzato a fondo le problematiche Ferrari: ...