Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019), torna a parlare pubblicamente Massimo. Il presidente blucerchiato ha voluto fare chiarezza ai microfoni dell’Ansa: ” “Basta, è ora di fare chiarezza: rendano nota l’offerta… Confermo che il socio Holding Max ha espresso la volontà di cedere la società senza se senza ma, però al contempo sottolineo che, fin dall’inizio delle trattative, la richiesta in termini economici non è mai cambiata. Laè semmai che altri pensano di ottenere un prezzo diverso, non rappresentativi del vero valore della squadra, attivando meccanismi dannosi (notizie non vere diffuse quotidianamente, contestazioni da parte dei tifosi sobillati ad arte, ed altre pressioni ‘collaterali’) delle quali per buon gusto, per ora, non faremo menzione. Questa situazione sta mettendo in imbarazzola dirigenza, che con ...

CalcioWeb : Cessione #Sampdoria, #Ferrero sbotta e racconta tutta la verità: 'Adesso basta...' - ferrante_pie : RT @sa_cantone: Il #Milan sta valutando la cessione di #Conti in prestito, in modo da fargli acquisire quella continuità mancata negli ulti… - whyALWAYSme_9 : RT @DavidBasco86: Il #Milan sta valutando la cessione di #Paqueta in prestito, in modo da fargli acquisire quella continuità mancata negli… -