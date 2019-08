Bari | due immigrati schiavizzati in masseria per un euro e mezzo l' ora | denunciati i

Bari - uccide il marito con una coltellata : 29enne arrestata. I due si stavano separando : È stata arrestata in flagranza con l'accusa di omicidio volontario la moglie di un trentenne di Acquaviva delle Fonti (Bari), Francesco Armigero, ucciso ieri sera da una coltellata al...

Armando Siri - indagine sul secondo mutuo. “Fu concesso a due Baristi milanesi” : Fu concesso a due baristi milanesi dalla Banca Agricola di San Marino il mutuo su cui indaga la procura di Milano e relativo all’acquisto di una palazzina a Bresso da parte del senatore Armando Siri. È quanto riporta L’Espresso. I due commercianti, secondo la ricostruzione, furono presentati al direttore generale dal capo della segreteria del senatore leghista, Marco Luca Perini. La società dei due baristi, la Tf Holding, è stata ...

Maltempo - Coldiretti Puglia : “Due trombe d’aria nel Brindisino e nel Foggiano - grandine a Bari” [VIDEO] : ”Due trombe d’aria hanno spazzato via produzioni e sradicato alberi a Fasano in provincia di Brindisi e tra San Severo e San Marco in Lamis in provincia di Foggia, oltre all‘alluvione che ha creato vere e proprie cascate d’acqua a San Giovanni Rotondo”, segnala Coldiretti Puglia, che sottolinea una tendenza alla tropicalizzazione e una più elevata frequenza di manifestazioni violente, grandine di maggiore ...

Bari - rissa vicino la stazione : arrestati due giovanissimi : Continuano spedite le indagini delle Forze dell'Ordine su quanto successo ieri sera a Bari in piazza Aldo Moro, nei pressi della stazione centrale. Un gruppo composto da una ventina di persone, sia cittadini stranieri che italiani, hanno dato vita ad una maxi-rissa per futili motivi. Secondo una prima ricostruzione della stampa locale un extracomunitario avrebbe detto una parola di troppo ad una giovane ragazza italiana, e come conseguenza il ...

Bari - violenza su due fratellini : condannati i genitori : Le vittime, due fratellini di 5 e 9 anni, hanno raccontato la loro triste storia agli educatori della Comunità nella quale vivevano. Anni di botte, minacce e sopprusi. Questo l'inferno che vivevano quotidianamente due fratellini di 5 e 9 anni affetti da problemi psichici. Il Tribunale di Bari ha condannato rispettivamente alle pene di 12 e 3 anni di reclusione marito e moglie residenti nel nord barese, ritenuti responsabili a vario ...

Wimbledon – Il sogno di Coco Gauff continua - l’americana approda al 3° turno : stesa in due set la RyBarikova : La tennista americana stacca il pass per il terzo turno del torneo di Wimbledon, proseguendo così il suo sogno Coco Gauff prosegue il suo sogno a Wimbledon, accedendo al terzo turno dello slam in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club di Londra. Dopo aver eliminato all’esordio Venus Williams, la giovane tennista americana si sbarazza anche della Rybarikova, stendendola con il punteggio di 6-3, 6-3 dopo ...

Bari - pestarono due adolescenti di 15 e 16 anni : denunciata baby gang. C’è anche nipote di un boss : I carabinieri hanno individuato e denunciato a piede libero, per lesioni personali aggravate in concorso, tutti i presunti componenti di una baby gang accusata di avere aggredito due loro coetanei all’imbocco del sottopasso Marconi, a Bari. L’episodio risale al 30 aprile scorso quando un 16enne e un 15enne furono picchiati brutalmente da un gruppo di sette ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 13 anni, di cui uno nipote del boss del ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Duello Reggina-Bari e valzer portieri in Serie C - Di Francesco vuole Berardi alla Samp - i nuovi nomi per il Milan : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Calciomercato Serie C – Il Calciomercato entra nel vivo, non solo le trattative in Serie A e Serie B, movimenti anche nel campionato di Serie C. Ecco il punto sulle trattative nell’edizione ...

Calciomercato Serie C - grande duello Reggina-Bari : mossa dell’Avellino e valzer di portieri : Calciomercato Serie C – Il Calciomercato entra nel vivo, non solo le trattative in Serie A e Serie B, movimenti anche nel campionato di Serie C. Ecco il punto sulle trattative nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Scatenato il Monza che punta Mbakogu ed è ai dettagli per il difensore Sampirisi mentre la Vis Pesare insegue il difensore Lelj del Ravenna, forte concorrenza anche del Carpi. Il Venezia ...