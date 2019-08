Avellino | detenuto si dà fuoco in carcere | è all' ospedale in gravi condizioni

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Ignazio Riccio Le fiamme, che si sono propagate in brevissimo tempo, hanno devastato anche gran parte della cella Si è datoall’interno della sua cella neldi Ariano Irpino, nell’Avellinese, in preda ad un raptus. Si tratta di un giovane napoletano di 24 anni, che ha riportato ustioni di terzo e quarto grado a testa, nuca spalle e braccia. Iladesso lotta tra la vita e la morte al centro grandi ustionati dell’Cardarelli di Napoli. Le fiamme, che si sono propagate in brevissimo tempo, hanno devastato anche gran parte della cella. Il 24enne, secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, ha appiccato ilo con del liquido infiammabile o con del materiale combustibile che aveva in cella. Appena hanno visto sollevarsi le fiamme, avvertiti dagli atri carcerati, gli agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti subito, per ...

