The Outer Worlds in azione in 60 minuti di video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 2 agosto 2019) Siete in attesa di The, lo stravagante gioco di ruolo sci-fi creato da Obsidian Entertainment? Bene, allora questodidi 60è quello che fa per voi.Nonostante la lunghezza del, non ci sarà alcuno spoiler, ma vedrete un sacco di combattimenti, conversazioni, missioni secondarie e otterrete un'occhiata al paesaggio che esplorerete.Le conversazioni funzioneranno in modo simile ai giochi di ruolo della vecchia scuola. I giocatori ascolteranno il dialogo di un NPC e avranno un elenco di scelte su come rispondere. Ci sono anche molti combattimenti entusiasmanti. I giocatori vedranno i valori dei colpi dei loro attacchi durante una battaglia, il nome della creatura che stanno combattendo e i punti esperienza per ogni uccisione. Leggi altro...

GiGnicco : RT @giopep: Sono andato a Londra a provare The Outer Worlds: qui le mie impressioni e le cose che ho chiesto al senior designer Brian Heins… - PlayStationIT : In che modo il carisma e la manipolazione del tempo possono influire sulla vostra esplorazione in #TheOuterWorlds ?… - exodusdragons : The Outer Worlds: la video anteprima 4K del gioco Sci-Fi di Obsidian -