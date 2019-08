Senza stipendio i dipendenti di Confcommercio a Ragusa

Colf riceve per errore più di 200mila euro di stipendio : scappa Senza restituirli : Una donna delle pulizie di 27 anni, che lavorava in Germania, ha ricevuto per errore 225.285 euro di stipendio, poi è...

Ilaria D'Amico al mare Senza Gigi Buffon/ E spunta voce : "Sky le taglia lo stipendio" : Ilaria D'Amico al mare senza Gigi Buffon? Intanto circola una voce: "Sky le taglia lo stipendio". Si parla di crisi per l'emittente satellitare...

Vicenza - “stipendio aumentato Senza motivo per avere la pensione gonfiata” : le accuse al sindacalista e al segretario dello Snals : Al sindacalista, già dipendente del ministero della Pubblica Istruzione, era stato aumentato lo stipendio nell’ultimo anno prima della quiescenza. E così aveva ottenuto una pensione maggiorata di circa 1.000 euro al mese. Ma quell’aumento era fittizio, al punto che poi la differenza con lo stipendio che gli spettava era stata rimborsata all’organizzazione, lo Snals. E così per dodici anni il vicentino Elio Costa, 71 anni, ...

Ziliani : “Diritti tv - Sky sull’orlo della crisi Senza calcio. Per la D’Amico ipotesi taglio stipendio del 75%” : Vacilla la poltrona dell’ad Zappia Allarme rosso a Sky. È in gioco L’assegnazione dei diritti tv per il triennio 2021-24 e l’ad dell’azienda, Andrea Zappia non si trova in una posizione comoda. Lo spiega Paolo Ziliani nella sua consueta rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano. Ziliani scrive che “la Lega Serie A chiede conto del crollo drastico di audience della scorsa stagione (-31%)”. E che il management Usa, “di fronte ...

Nanni : mentre Raggi fa teatrino - lavoratori Tpl Senza stipendio : Roma – “Proprio ieri, mentre l’intera amministrazione comunale, dalla Sindaca ai vertici Atac, era intenta a promuovere l’installazione di tre macchinette per raccogliere le bottigliette di plastica, mi sono arrivate diverse segnalazioni sui mancati pagamenti degli stipendi dei lavoratori del trasporto pubblico locale”. Cosi’ in una nota Dario Nanni coordinatore di Italia in Comune per Roma e provincia. ...

Manital - lavoratori da mesi Senza stipendio : protesta davanti al Mise : Sono circa 10mila i lavoratori coinvolti nella vertenza che riguarda ManitalIdea e le società consorziate. I sindacati hanno...

Quanto guadagna Antonella Clerici in Rai : stipendio Senza lavorare : Quanto guadagna Antonella Clerici in Rai: stipendio senza lavorare Antonella Clerici è al momento esclusa dai palinsesti Rai ma continua a percepire uno stipendio importante. La prima a lamentarsi della situazione è proprio la rinomata conduttrice: intanto, Mediaset e, soprattutto, La7 le fanno la corte. Antonella Clerici: contratto da più di un milione di euro Dopo l’esperienza di Portobello, non andata bene, e quella di Sanremo ...