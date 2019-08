Primarie Usa 2020 | secondo confronto dem | chi ha vinto | chi ha perso e chi non rivedremo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2019) Siete rimasti sintonizzati? Avete puntato la sveglia alle 3 del mattino? Per chi ha risposto No alle domande un piccolo riepilogo di cosa è accaduto a Detroit: si è svolto ildelround di dibattiti per la nomination democratica. Anche se manca un anno alla convention, i dibattiti televisivi sono importanti perché spostano i sondaggi e determinano la possibilità di partecipare ai dibattiti successivi (i prossimi sono già fissati per il 12 e 13 settembre).l’informatissimo sito FiveThirtyEight, il 60% di coloro che assistono ai confronti è propenso a cambiare opinione. In estrema sintesi: non ci sono stati attacchi duri e diretti come nel primo dibattito di Miami, ma ilè stato vivace, soprattutto quando sul palco sono saliti la Warren e Sanders che hanno fronteggiato insieme i candidati moderati. Biden ha preso meno pugni e ha persino ...

