In Groenlandia fa molto più caldo del solito

Fonte : ilpost

(Di venerdì 2 agosto 2019) È stato il luglio piùdal 2012, e soltanto mercoledì si sono riversate in mare oltre 10 miliardi di tonnellate d'acqua

marzipan00 : Gli italiani mi rattristano molto, blaterano senza pace sui social. Allora perché io dovrei silenziarmi? Dopo 3 set… - Giusepp59323594 : @ImolaOggi @_Carmen_I Tra qualche giorno saranno liberi, con tante scuse e risarcimento, come per la pazzoide mangi… - sugarpjmn : @kookmyikigai calcola sono andata a vedere su internet e ho visto che non si sa molto di questo fatto perchè i vich… -