Google Assistant ora vi legge i messaggi di WhatsApp | Telegram e altre app e vi fa pure

Il feed di Google Assistant aggiorna YouTube Music - Spotify e le schede meteo : Il feed con gli aggiornamenti di Google Assistant sta testando una scheda meteo completa e aggiunge un carosello di suggerimenti Musicali dedicato a Spotify o YouTube Music.

LG porta Google Assistant in tutte le soundbar e gli speaker portatili della gamma audio 2019 : LG ha presentato la sua nuova gamma audio 2019 che include le soundbar che puntano sull'effetto cinema e gli speaker XBoom con connettività bluetooth. Tutta la linea di prodotti audio 2019 integra il supporto a Google Assistant.

Huawei avrebbe annullato il lancio di uno smart speaker con Google Assistant a causa del ban USA : Una delle "vittime" della situazione che si è venuta a creare in seguito al ban di Huawei da parte degli Stati Uniti è uno smart speaker con Google Assistant

Google inizia a sostituire la ricerca vocale con Google Assistant : Negli ultimi anni tutte le innovazioni si sono concentrate su Google Assistant che ora sta sostituendo completamente la ricerca vocale su Android. L'icona del microfono della ricerca vocale ora è stata sostituita dall'icona di Google Assistant, mentre il vecchio prompt "Ok Google" ora visualizza "Chiedi al tuo assistente".

Ecco come usare Google Keep (anche con la voce) per le liste della spesa senza Google Assistant : Se desiderate sfruttare Google Keep per creare le liste della spesa anche con la voce, c'è una soluzione fai-da-te molto semplice. Scopriamola insieme

Google Go accoglierà presto Google Assistant Go e Google Lens : Google Go si prepara ad accogliere nuove funzionalità: presto al suo interno saranno integrati un accesso diretto ad Assistant Go e un collegamento a Google Lens. Ecco le ultime novità pensate per migliorare Android Go.

Google Assistant ora risponde in modo più morbido dopo lo spegnimento delle luci smart in camera : Quando si chiede a Google Assistant di spegnere le luci di notte prima di addormentarsi, l'azione genera una conferma verbale dal tono piuttosto scocciante da parte dell'assistente virtuale. Google sta ora sostituendo quella risposta con una semplice suoneria per evitare che le luci si spengano e l'utente rimanga sveglio.

JBL Link Bar arriva sul mercato e fonde Android TV con Google Assistant in una soundbar : JBL Link bar è un dispositivo che si collega al televisore tramite un unico cavo e fornisce l'esperienza di Android TV con in aggiunta un audio di qualità

È fatta - Google Assistant ora può leggere gli appuntamenti sul calendario in G Suite : Finalmente c'è l'intesa fra Google calendario e Google Assistant. L'assistente di Big G è ora in grado di leggere gli appuntamenti del calendario in G Suite, novità in roll out per tutti.

Google Assistant sta testando l'invio dei messaggi senza dover sbloccare lo smartphone : Un test A/B lato server di questa settimana attiva la possibilità di inviare messaggi di testo tramite Google Assistant direttamente dalla schermata di blocco specificando il destinatario e il contenuto del messaggio senza la necessità di sbloccare lo smartphone.

Google Assistant introduce anche i podcast negli aggiornamenti : Google Assistant collabora con Google podcasts per avvisarci di podcast lasciati a metà, e darci la possibilità di terminarli: tutto nella sezione aggiornamenti.

Google Home e Assistant : dispositivi compatibili : Gli smart speaker di casa Google sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana. Questi ultimi risultano essere davvero molto utili, soprattutto se abbinati a dispositivi compatibili atti a rendere la casa sempre più

L'orologio "Stretch" di Android Q viene visualizzato nella modalità Ambient di Google Assistant : Nei giorni scorsi Google ha rilasciato la versione 10.24 beta di App Google per Android e tra le novitàce n'è anche una che riguarda la feature Ambient Display

Google Assistant sui Samsung Galaxy Watch? Ora è possibile - basta l'app GAssist : GAssist.Net Companion è un'applicazione complementare non ufficiale che permette di utilizzare Google Assistant sui dispositivi Samsung Galaxy Watch e altri smartwatch con sistema Tizen.