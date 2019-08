Fuoco tattico | la tecnica usata in Sardegna per combattere gli incendi col fuoco

Fonte : fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2019) Ilperil: l’attività, molto pericolosa e che richiede competenze di elevato livello, è stata utilizzata dal Gauf (Gruppo di analisi e uso del) per bloccare il fronte dell'o divampato a Maracalagonis in. L'effettuazione delha la funzione di allargare la fascia priva di materiale combustibile bruciando il materiale combustibile adiacente a tale fascia esistente.

