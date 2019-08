F1 | Risultato FP2 GP Ungheria 2019 | Red Bull e Mercedes comandano una sessione quasi

Moto2 - Risultato FP2 GP Repubblica Ceca 2019 : Fabio Di Giannantonio fulmine su Bulega e Nagashima : È grande Italia nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della Moto2. Fabio Di Giannantonio (Speed Up), infatti, ha chiuso al comando la giornata di Brno con il tempo di 2:01.695 con un giro impeccabile quasi in conclusione di turno. Alle sue spalle un arrembante Nicolò Bulega (Sky Racing VR46) che proprio in extremis si è portato a 35 millesimi dal connazionale. Terza posizione per il nipponico Tetsuta ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Repubblica Ceca 2019 : Quartararo in testa - Dovizioso 4° - Valentino Rossi rompe il motore : Fabio Quartararo ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sullo storico tracciato di Brno. Il francese ha chiuso con un interessante 1:55.802 e si conferma in grandissima forma in sella alla Yamaha del Team Petronas SRT, il giovane transalpino ha dimostrato di essere veloce sul giro secco e ha anche un ottimo passo gara. Il ritmo migliore è però sembrato quello ...

F1 - Risultato FP2 GP Germania 2019 : Ferrari detta il passo con Leclerc davanti a Vettel - Hamilton 3° in scia : Si chiude con un altro uno-due Ferrari la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Germania 2019, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1. La scuderia di Maranello si è confermata molto competitiva sul tracciato di Hockenheim in condizioni di caldo estremo (37°C, temperatura dell’aria più alta della stagione) specialmente nella simulazione di qualifica con gomma morbida e poco carburante, anche se la Mercedes rimane ...

Superbike - Risultato FP2 GP USA 2019 : ruggito di Chaz Davies che supera Rea - Bautista risale ed è terzo : Riscossa della Ducati nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2019 di Superbike. Sull’iconico tracciato di Laguna Seca, infatti, Chaz Davies ha piazzato il miglior tempo in 1:23.387 superando Jonathan Rea che aveva dominato la FP1 (1:23.419) per 32 millesimi. Il nord-irlandese, tuttavia, ha messo in mostra un ritmo spaventoso, girando quasi sempre sotto il muro dell’1:24 e dimostrandosi ...

F1 - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Valtteri Bottas precede Hamilton e le Ferrari - ma la Mercedes spaventa sul passo : La Mercedes torna in vetta. Valtteri Bottas, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno, decimo appuntamento del calendario. Dopo una mattinata nella quale era stato Pierre Gasly ad emergere, nel corso di questo pomeriggio inglese tutto è tornato nei ranghi, con le Mercedes a fare il vuoto e le rivali ad inseguire. La Ferrari, quantomeno sul ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Germania 2019 : Sasaki è il migliore nel turno pomeridiano - attardati gli italiani di punta : La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2019 si è conclusa con il sorprendente giapponese Ayumu Sasaki davanti a tutti nella Moto3 con la Honda del Team Petronas. Il pilota asiatico è riuscito a migliorare il tempo fatto segnare da Fernandez nella FP1 ed è balzato al comando nella classifica combinata delle libere con un ottimo 1’26″526 ottenuto nell’ultimo run con gomma nuova. Seconda piazza a 0.286 in ...

F1 - GP Austria 2019 : Risultato FP2. Leclerc il migliore - Bottas 2° e Vettel 8° a muro - Hamilton 4° non incanta : Va in archivio una seconda sessione di prove libere del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1, piuttosto turbolenta. Il migliore è stato Charles Leclerc, su Ferrari, dimostrando di trovarsi piuttosto bene sul tracciato di Spielberg. Il monegasco, con le gomme soft, ha stabilito la miglior prestazione di 1’05″086. Alle sue spalle la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas (+0″331) e la Red Bull del francese ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : Brad Binder il più veloce nel time-attack con la KTM - 8° Baldassarri : Si è appena conclusa una seconda sessione di prove libere molto divertente e spettacolare in quel di Assen per quanto riguarda la classe Moto2, con Brad Binder che è stato il più veloce del turno mettendosi davanti a tutti anche nella classifica combinata del venerdì del Gran Premio d’Olanda 2019, ottavo round stagionale del Motomondiale. Il talentuoso sudafricano della KTM, campione iridato Moto3 del 2016, è riuscito nell’impresa di ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : un Viñales strepitoso precede Quartararo e le Ducati. In difficoltà Valentino Rossi : La seconda sessione di prove libere della MotoGP è iniziata con la notizia dell’incapacità di Jorge Lorenzo di correre il GP d’Olanda 2019 per via della caduta della mattina, dove ha riportato la frattura della sesta vertebra, un infortunio abbastanza grave che richiederà per el Porfuera tempi di recupero medio-lunghi nonostante le sue condizioni siano al momento stabili. Maverick Viñales ha dominato i rivali portando a casa un ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : Kornfeil beffa gli italiani - Arbolino e Antonelli inseguono a un decimo : Jakub Kornfeil ha strappato proprio sul finale di sessione il miglior tempo delle prove libere della Moto3 che sta correndo ad Assen il GP d’Olanda. Il ceco della KTM è stato il primo a provare il time-attack a metà sessione e a differenza dei rivali ha quindi avuto a disposizione due tentativi per simulare il tempo da qualifica, fermando il cronometro sull’1:41.782, sporcando di fatto la grande festa italiana che già pregustava di ...

F1 - Risultato FP2 GP Francia 2019 : Valtteri Bottas vola con una Mercedes dominante e stacca Hamilton e le Ferrari : Lewis Hamilton su Valtteri Bottas al mattino, Valtteri Bottas su Lewis Hamilton nella FP2. Il Risultato non cambia, o lo fa in misura decisamente ridotta. Il finlandese della Mercedes, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno precedendo il compagno di scuderia in una battaglia interna che, molto probabilmente, vedremo anche nel prosieguo del ...