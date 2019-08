Dormire bene | perché è difficile quando fa troppo caldo

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2019) La «giusta» temperatura è uno dei requisiti indispensabili per. Lo abbiamo sperimentato tutti, in questi giorni afosi: il calore eccessivo spesso rendeaddormentarsi e, comunque, riuscire a riposare abbastanzada sentirsi pronti ad affrontare con grinta il giorno successivo. Dall’altra parte, anche chi ha lasciato (o dimenticato) l’aria condizionata accesa permeglio, non avrà certo goduto di un sonno ristoratore. C’è un motivo per cui èla temperatura non è ottimale: lo hanno spiegato i neuroscienziati dell’Università di Berna, in Svizzera, che hanno recentemente identificato una popolazione di neuroni capaci di regolare la quantità di sonno REM in base alle condizioni termiche della stanza. Ogni notte, mentre dormiamo, attraversiamo ciclicamente ...

GiadaTufo : Sono le 6 e 05 ed io non riesco a dormire Bene ma non benissimo #Amici18 - clapr71 : RT @AdryWebber: ora andremo dalla Polizia per chiedere asilo e trovare una struttura di accoglienza per capire se ci mandano da qualche par… - harrryknight : basta provo a dormire davvero un bacino speciale a tutti i miei amici vi voglio bene ma smettetela di rendermi così soft -