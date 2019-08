Cosa si sa davvero dell’inchiesta di Bibbiano | oltre la propaganda

Amanda Knox - raccolta fondi per le nozze? Ma è già sposata - la vergogna : a Cosa servono davvero quei soldi : Amanda Knox, l’americana assolta dopo aver passato quattro anni in carcere per l’omicidio a Perugia di Meredith Kercher, è tornata a far parlare di sé per il crowdfunding aperto allo scopo di finanziare il matrimonio con lo storico fidanzato Christopher Robinson. Peccato che sia già sposata da 9 mes

Ma davvero Tina Cipollari sta per essere licenziata da Uomini e Donne? Cosa si è saputo della decisione di Maria De Filippi : E se vi dicessimo che Maria De Filippi è pronta a premiare Gemma Galgani e a “far fuori” Tina Cipollari, ci credereste? Incredibilmente, sembra che tutto ciò sia vero. Ma non temete, Tina probabilmente continuerà ad allietarci durante i pomeriggi televisivi, o almeno lo speriamo. Tutto dipenderà dal fatto di come prenderà la notizia di questo nuovo programma che la De Filippi vuole dare in mano proprio alla sua acerrima nemica: la dama Gemma. ...

Un uomo ha una particolarità davvero incredibile - Cosa riesce a fare di sconvolgente : Un uomo, Jamie Keeton dell’Illinois ha scoperto, per caso, che la sua testa è una ventosa. L’uomo è stato studiato da diversi medici che non hanno saputo dare una spiegazione a questa sua peculiarità. Keeteon ha raccontato così all’ABC News: “Negli ultimi cinque anni, ho creato un business, la gente mi paga per “portare” i loro prodotti, per pubblicizzare i propri marchi … Il mio medico mi ha spiegato che i pori ...

Il successo degli Auto Chess dimostra ancora una volta che i modder sanno Cosa vogliamo davvero - articolo : Circa 10 anni fa, alla Game Developers Conference di San Francisco, abbiamo assistito alla presentazione di un gioco creato da un team di ex-modder che ha ricevuto qualche finanziamento. Si trattava di un titolo basato su una popolare mod per Warcraft, una strana variante dei giochi di strategia in tempo reale in cui si controllava una sola unità e intorno a cui si è creata una incredibile subcultura di meme e video Eurodance su YouTube. Era un ...

Le zanzare pungono chi ha il sangue dolce? Cosa le attira davvero? Occhio al gruppo sanguigno : Le zanzare pungono chi ha il sangue dolce? Un mito romantico che “esiste da sempre ed è difficile dire come sia nato“. La verità è che le femmine di zanzara “cercano nel nostro sangue alcune proteine essenziali per la produzione di uova, ma per il resto si nutrono di nettare e altre sostanze zuccherine come fanno i maschi“. Ma Cosa attira davvero le zanzare? Un attrattore è l’acido lattico. Ma a fare la differenza è ...

Cosa sta succedendo davvero tra Iran e Stati Uniti? : (foto: AFP/Getty Images) Il regime degli ayatollah a Teheran, che ha appena festeggiato i 40 anni al potere dopo la cacciata dello scià filo-occidentale Reza Palhavi, è in grave difficoltà stretto nella morsa delle sanzioni americane che impediscono la vendita del petrolio, la maggior fonte di incassi per lo stato. Che il regime Iraniano sia sempre più disperato lo prova la notizia di colloqui segreti in corso in Norvegia tra rappresentati del ...

La truffa dei test del DNA - e Cosa vogliono davvero : La truffa dei test del DNA, e cosa vogliono davvero Sono sicuro che avrete notato il proliferare di spot che millantano di poter ricostruire alberi genealogici, o dimostrare discendenze impensabili, grazie a un test del DNA. Per una somma modesta ti mandano un kit a casa su cui devi sputare, lo rimandi al mittente e loro in due settimane ti fanno sapere se tra i tuoi antenati c’erano i normanni o gli africani. Quello che vede il mio ...

Quando il treno racconta Cosa si nasconde davvero nell’abisso del cuore umano : Una delle più belle descrizioni che letteratura offra di una stazione ferroviaria ce l’ha data Émile Zola. L’ha fatto ne La bestia umana, attraverso gli occhi del sottocapo stazione Roubaud, che dopo essere entrato nella stanza di mamma Victorie e aver posato sulla tavola il pane e una bottiglia di

FaceApp - i russi - le foto cedute in modo «irrevocabile» : di Cosa aver paura per davvero? I reali inglesi con le rughe : Ottanta milioni di utenti hanno scaricato l’app che «fa invecchiare». Che ha sede a San Pietroburgo, quattro dipendenti e usa le immagini in modo «irrevocabile e planetario»

Domenica In - Mara Venier a sorpresa su Barbara D'Urso : "Le polemiche? Ecco Cosa c'era dietro davvero" : Sembra essere tornata l'armonia tra Mara Venier e la collega Barbara D'Urso, dopo le tensioni dovute al duello tra Domenica In su Rai 1 e Domenica Live su Canale 5 di questa stagione. Ed è proprio Zia Mara a raccontare a Leggo come sia tornato il sereno: "Noi due siamo, non eravamo, amiche perché un

Cosa sai davvero dello sbarco sulla Luna? : Cinquant’anni fa Neil Armstrong e Buzz Aldrin solcavano per la prima volta la superficie lunare, regalando a uomini, donne e bambini del tempo – oggi adulti memori di quei momenti – uno dei passaggi più importanti della storia dell’umanità. Per celebrare il 20 luglio 1969 – giorno del primo uomo sulla Luna, di cui ricorre quest’anno un anniversario così importante – abbiamo raccolto nel nostro quiz alcune domande sulle ...

Che Cosa ha detto davvero Neil Armstrong mettendo piede sulla Luna? : Neil Armstrong (foto: Nasa/Getty Images) Una frase che, fin dal momento in cui fu pronunciata, era destinata a entrare di diritto nella storia, probabilmente come la citazione più importante del Ventesimo secolo. Era il 20 luglio 1969 quando Neil Armstrong, comandante della missione spaziale Apollo 11, posando il piede sinistro sull’ultimo gradino della scaletta del Modulo di escursione lunare (il Lem), disse al microfono del proprio ...

Diego Fusaro e la Russia : "Chi è davvero Gianluca Savoini - Cosa so su di lui". Informazioni riservate : "Con Gianluca Savoini facemmo una conferenza splendida a Milano sul tema Russia Italia e filosofia. L'ho conosciuto come uomo di cultura che organizzava incontri di filosofia a proposito della Russia". Diego Fusaro ospite di Coffee Break, su La7, parla dei presunti fondi russi alla Lega. E spiega: "

A settembre un milione di persone assalterà l’Area 51 per vedere gli alieni. Ma Cosa c’è davvero in quella base? : Sono più di un milione, ormai, e sono decisi: il 20 settembre assalteranno l’Area 51, la base dell’aeronautica statunitense nel deserto del Nevada, al grido di “Non possono fermarci tutti”. cosa vogliono? Semplice: scoprire se una delle basi militari più misteriose e discusse del mondo nasconde UFO ed extraterrestri tenuti segreti dal governo statunitense per decenni. Dopo i terrapiattisti, dopo i complottisti delle scie chimiche, dopo i ...