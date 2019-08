Scuola | l' ora di educazione civica torna obbligatoria

Pensioni ultima ora : statali e Scuola - le uscite di agosto-settembre : Pensioni ultima ora: statali e scuola, le uscite di agosto-settembre Pensioni ultima ora: insieme alle analisi del settore previdenziale, continua il monitoraggio degli effetti di Quota 100. A distanza di mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 4/2019 che contiene la possibilità di pensione anticipata è lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a spiegare quali sono i numeri dei soggetti interessati che mese per mese hanno ...

Al Bano contro il figlio 16enne che vuole andare a lavorare dopo la Scuola : “Studierai Economia!” : AlBano Carrisi Jr. è il più giovane dei figli del cantante e per il suo futuro sembra avere idee molto chiare: "Meglio lavorare che studiare. dopo la maturità lavorerei subito. Voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino, l’accoglienza…”. Discorso stroncato da suo padre: "Non se ne parla, tu studierai Economia!".Continua a leggere

Scuola - intervista a Flora Frate (M5S) : L’ospite di questo spazio è l’onorevole Flora Frate (M5S), membro della VII Commissione Cultura della Camera. La redazione di Scuolainforma ha condotto una intervista nella quale vengono toccati i punti dell’ autonomia regionale e delle normative sul reclutamento dei docenti. L’intervista Sulla regionalizzazione della Scuola pare che il governo si sia diviso. Il Movimento ha ottenuto una vittoria su questo? Personalmente ...

Scuola - regionalizzazione ultime notizie : ‘Bussetti bocciato’ - ora le dimissioni? : Niente regionalizzazione, almeno per ora. Questo l’esito del vertice di Governo che ha visto Lega e Movimento 5 Stelle trovare un accordo su una questione molto delicata che ha coinvolto, in particolar modo, la Scuola pubblica italiana. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ammesso: ‘Non possiamo pensare che l’Autonomia differenziata significhi frammentare questo modello’. regionalizzazione, bocciato il ministro ...

Pensioni ultima ora 40 : mila posti liberi a Scuola ai supplenti. Le stime : Pensioni ultima ora 40: mila posti liberi a scuola ai supplenti. Le stime Pensioni ultima ora: gli effetti di Quota 100 – con la possibilità data a molti lavoratori della scuola – rischiano di complicare l’avvio dell’anno scolastico. O per lo meno di aumentare il numero di precari operanti all’interno degli istituti scolastici. Pensioni ultima ora, i numeri ufficiali Sull’argomento è anche intervenuto, ...

Scuola - assunzioni docenti ultime notizie : di male in peggio - ora si rischia il caos : Cresce la preoccupazione per l’avvio del nuovo anno scolastico 2019/2020. Un articolo del quotidiano ‘Il Messaggero’ firmato da Lorena Loiacono mette bene in evidenza come sarà inevitabile la cosiddetta ‘caccia alle maestre e ai professori da mettere in cattedra’. Il Ministero dell’Istruzione, nonostante le migliaia di precari che svolgono il proprio servizio da anni come supplenti, farà molta fatica a coprire ...

Tfa sostegno Scuola : normativa severa - nessuna assenza per tirocinio e laboratorio : Si è parlato qualche settimana fa del Tfa sostegno, il tirocinio formativo attivo che porterà migliaia di docenti a conseguire la specializzazione sul sostegno. In particolare alcune università ancora non sono riuscite a riempire i posti disponibili, nonostante la selezione, per il percorso di specializzazione e hanno avuto bisogno di attingere dalle graduatorie di idoneità di altri atenei. Questo tirocinio, inoltre, che si protrarrà fino a ...

Riforma Pa - in arrivo impronte e telecamere per l'orario : esclusi i docenti Scuola : Importanti novità sono in arrivo in ambito di Riforma della Pubblica amministrazione e di lotta ai furbetti del cartellino: infatti presto saranno introdotte le impronte digitali e anche le telecamere a supporto per identificare l'orario di servizio dei dipendenti del pubblico impiego. Con delle eccezioni nella scuola, dove i docenti non saranno obbligati all'impronta digitale ma, semplicemente, al registro di classe. È stato il Ministro della ...

Scuola/ Orale della maturità : è ora di dire basta all'istigazione al Bignami : Orale della maturità andrebbe cambiato, via la logica dei collegamenti multidisciplinari. Meglio tornare alle due materie scelte dallo studente

Scuola/ Ora di religione - il fuoco nel cuore oltre il muro del nichilismo : Ora di religione. La SCUOLA pensa solo a trasmettere tecno-competenze e l'IdR è considerato una materia poco sensata. I ragazzi dicono il contrario.

Concorso Scuola Secondaria - news 8/07 : ancora un rinvio : La pubblicazione del bando relativo al Concorso Scuola Secondaria di primo e secondo grado slitta ancora una volta. La notizia, diramata quest’oggi dalla rivista specializzata online OrizzonteScuola, parla di un ennesimo rinvio (oramai certo). ancora una volta il Concorso Scuola Secondaria viene rinviato: tutta colpa degli accordi tra il Miur e i sindacati? Il decreto – a detta della rivista scolastica – sarà pubblicato quasi sicuramente nel ...

GrowishPay - nuovo round da un milione di euro. Ora l’app per la Scuola : Doppio colpo di inizio estate per GrowishPay, la fintech italiana attiva nel campo delle soluzioni per trasferire denaro tra utenti ed effettuare pagamenti online all'interno di un network che...

Scuola/ Maturità - così l'orale obbliga lo studente a 'surfare' tra i luoghi comuni : Le buste e il rischio di collegamenti preconfezionati. Come migliorare il colloquio? Costruendo percorsi più organici tra le diverse materie

Pensioni ultima ora : assunzioni Scuola Quota 100 - 58 mila posti liberi : Pensioni ultima ora: assunzioni scuola Quota 100, 58 mila posti liberi Pensioni ultima ora: c’è grande attesa nel mondo della scuola per le prossime assunzioni. La materia incrocia sia il dibattito sulla procedura di infrazione da parte delle istituzioni europee a danno dell’Italia per eccessivo debito (che sembra tuttavia scongiurata) e sia la misura Quota 100 valida da diversi mesi in forza dell’approvazione del decreto ...