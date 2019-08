Migranti | Sea Eye | ' L' equipaggio Alan Kurdi ha tratto in salvo 40 persone da un gommone'

Migranti - Sea Eye sfida Salvini : ‘Ci stiamo dirigendo verso Lampedusa’ : Riparte il braccio di ferro tra il Ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, e le Ong che con le loro imbarcazioni solcano il Mediterraneo alla ricerca dei barconi di Migranti alla deriva. Stavolta protagonista dello scontro con il leader leghista è la organizzazione umanitaria tedesca Sea Eye che, con la sua imbarcazione Alan Kurdi, mercoledì mattina ha soccorso un gruppo di 40 persone. Oggi, 1 agosto, la capo missione Barbara Held è ...

**Migranti : Prestigiacomo - ‘chiesta immunità su multa Sea Watch - rifarei tutto’** : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – I deputati multati per essere saliti sulla Sea Watch a gennaio scorso con l’obiettivo di verificare lo stato di salute dei 47 migranti a bordo hanno chiesto al presidente della Camera Roberto Fico di ricorrere alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, con l’obiettivo di far valere l’immunità alla luce dell’insindacabilità dell’attività ispettiva svolta. Sulla motonave ...

Offese razziste sotto un post sui Migranti : hater ripara con donazione a Mediterranea e SeaWatch : Un uomo di 82 anni che aveva scritto frasi razziste e sessiste sotto un post della vice sindaca di Rimini Gloria Lisi si è salvato dalle conseguenze di una querela donando 100 euro a Mediterranea e SeaWatch, le Ong che salvano i migranti in mare.Continua a leggere

Migranti - Sea Eye va all'assalto : è già pronta a tornare in mare : Sergio Rame A una settimana dall'ultimo blitz, la Alan Kurdi è pronta a lasciare il porto di Maiorca e navigare verso le coste libiche Dobbiamo aspettarci un nuovo assalto ai nostri porti. A una settimana dall'ultimo blitz, la nave "Alan Kurdi" della ong tedesca Sea Eye è già pronta a lasciare il porto di Maiorca, dove è ancorata, e navigare verso le coste libiche per andare a recuperare altri Migranti che si mettono in viaggio per ...

Sea Watch - Carola Rackete e Macron indignano Giorgia Meloni : "Ora i Migranti li portiamo in Francia - giusto?" : Un "grave attacco alla sovranità italiana". Giorgia Meloni, su Facebook, punta il dito contro Emmanuel Macron e la Francia, colpevoli di schierarsi ipocritamente con Carola Rackete. "Oltre che premiare il comandante della Sea Watch - accusa la leader di Fratelli d'Italia - Parigi donerà 100mila euro

Sea Watch - Macron dà 100mila euro alla ong che porta Migranti in Italia. FdI protesta davanti all'ambasciata : Fratelli d'Italia ha annunciato una manifestazione alle 18 di fronte all'ambasciata francese in Italia, in piazza Farnese a Roma, in occasione del ricevimento per l'anniversario della presa della Bastiglia. "Altro che Liberté, egalité, fraternité: sfruttate gli africani, pagate i negrieri": sarà que

Migranti : esposto Orlando a Procura Agrigento - 'su Sea watch illeciti autorità nazionali' : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha presentato un esposto al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio sul caso della nave Sea watch. Nell'esposto il sindaco cita l'ordinanza del gip Alessandra Vella, che lo scorso 2 luglio aveva rimesso in libertà la comandan

Sea Watch e Mediterranea - l'ammiraglio libico Tumia : "Con le navi delle Ong aumentate le partenze di Migranti" : "Per colpa delle Ong sono aumentate le partenze di migranti". l'ammiraglio Abdalla Tumia, capo della Guardia Costiera di Tripoli, pattuglia le coste libiche grazie alle motovedette donate dal governo italiano e in un'intervista al Messaggero punta il dito contro Sea Watch, Mediterranea, Open Arms e

Migranti - Sea Eye : «Stiamo andando a Lampedusa - non temiamo Salvini» : «Con 65 persone soccorse a bordo ci stiamo dirigendo verso Lampedusa. Non siamo intimiditi da un ministro dell'interno ma siamo diretti verso il più vicino porto sicuro. Si applica la legge del...

La nave della Ong Sea Eye si sta dirigendo verso Lampedusa con 65 Migranti a bordo : "Con 65 sopravvissuti a bordo siamo ora sulla rotta per Lampedusa. Non siamo intimiditi da un ministro dell'Interno, ci dirigiamo verso il porto sicuro piu' vicino". Lo scrive su Twitter l'Ong Sea Eye che gestisce la nave Alan Kurdi. "Si applica la legge del mare, anche se alcuni esponenti governativi non vogliono ammetterlo", conclude.