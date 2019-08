Le vendite di Oculus Quest hanno superato le aspettative del CEO di Facebook

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 1 agosto 2019) Durante l'ultima riunione con gli azionisti, il CEO diMark Zuckerberg ha fatto il punto sulla vendita di, il modello di visore VR senza cavi della compagnia.A quanto pare Zuckerberg si ritiene molto soddisfatto dei risultati, in effetti la compagnia non riesce a tenere il ritmo per tenere testa alla domanda del prodotto, che sembra sia molto alta:"Ino trimestre abbiamo distribuito, il nostro primo visore VR senza alcun tipo di cavi che garantisce la più totale libertà di movimento. E' stato ricevuto molto positivamente e lo stiamo vendendo più velocemente di quanto riusciamo a produrlo. Cosa più importante, abbiamo fornito un'esperienza che le persone continueranno ad usare di settimana in settimana, comprando nel frattempo nuovi contenuti ad essa dedicati."Leggi altro...

