Io e Te | Ivana Spagna a un passo dal suicidio | Così la mia gatta mi ha fatto

Ivana Spagna choc a Io e te : Ho tentato il suicidio - mi ha salvata la gatta : La cantante di Gente come noi ha confidato di essere giunta al punto di tentare il suicidio, Nel corso della nuova diretta di Io e te, il programma condotto da Pierluigi Diaco in collaborazione con Sandra Milo e Valeria Graci, non sono mancati colpi di scena e momenti di commozione. In qualità di ospite, nel salottino del talk-show di Rai 1, si è presentata Ivana Spagna, che si è concessa ad un'intervista esclusiva. "Quando è morta ...

Ivana Spagna - svela un dramma del passato e si confessa : Una rivelazione amara, quella che Ivana Spagna ha fatto a Pierluigi Diaco durante il programma televisivo Io e Te. Parlando a cuore aperto, e senza nascondersi, ha raccontato di un momento molto triste del suo passato. La cantante è tornata con la mente al doloroso episodio della perdita della madre. Un periodo nero, per la Spagna, che è sprofondata in una profonda depressione. La causa, probabilmente, è stata la mancata elaborazione del lutto, ...

Io e Te - Ivana Spagna corregge Pierluigi Diaco : lui risponde stizzito : Pierluigi Diaco sbaglia a suonare la chitarra. Ivana Spagna lo corregge Continua Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco con la partecipazione di Sandra Milo e Valeria Graci, dove si ospitano ogni giorno dal lunedì al venerdì attori, cantanti e personalità del mondo dello spettacolo accomunati da una cosa: il fatto di non aver mai sgomitato per farsi vedere. Oggi Diaco, sempre pronto a ringraziare tutti, è stato bacchettato ...

Il Re Leone 2019 : intervista a Cheryl Porter e Ivana Spagna [VIDEO] : Il Re Leone 2019: Cheryl Porter e Ivana Spagna raccontano ai nostri microfoni l’emozione di cantare [e aver cantato] l’iconica Il Cerchio della VitaA distanza di 25 anni, il 21 agosto 2019, torna nelle sale italiane il capolavoro Disney Il Re Leone. In questo live-action saranno diverse le novità: da una veste completamente nuova, alle voci, tra gli altri nella versione italiana, di Marco Mengoni, il quale presterà la voce a Simba, ...

Ivana Spagna e l’infanzia povera : «Non avevamo soldi - i miei hanno fatto debiti per farmi rifare il naso» : Ivana Spagna, oggi brava e affermata cantante italiana, ha rivelato particolari commoventi sulla sua infanzia in una lunga intervista con Eleonora Daniele. Ospite a Storie Italiane su Rai1 la Spagna ha raccontato: “Eravamo una famiglia molto umile, anzi eravamo una famiglia povera. A volte non avevamo niente da mangiare, come è capitato a una vigilia di Natale: se non fosse venuto un nostro zio a portarci un cappone, del formaggio e un pandoro, ...

Ivana Spagna : I miei genitori hanno fatto debiti per farmi rifare il naso : Ivana Spagna, ospite di Storie Italiane, ha raccontato a Eleonora Daniele di essersi rifatta il naso quando era solo una ragazzina grazie al debito contratto dai genitori per farle realizzare un sogno. Eleonora Daniele ha ospitato a Storie Italiane Ivana Spagna, che si è concessa per una lunga intervista durante la quale ha rivelato di essersi rifatta il naso quando era una ragazzina.-- La cantante, che proviene da una famiglia ...

