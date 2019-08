“I cambiamenti climatici hanno cancellato i miei ghiacciai” | lo Stelvio nel ricordo del

Coldiretti : “Il clima pazzo pesa sull’agricoltura - campagne devastate. Sono gli effetti dei cambiamenti climatici” : A pesare sul calo congiunturale del valore aggiunto in agricoltura è il clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della diffusione dei dati Istat sulla stima preliminare del Pil nel secondo trimestre del 2019. Nubifragi, trombe d’aria, bombe d’acqua e grandinate si Sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio con coltivazioni distrutte, alberi ...

Strage di renne in Norvegia - 200 morte di fame per colpa dei cambiamenti climatici killer : 200 renne sono morte di fame nelle Isola Svalbard, in Norvegia, è la colpa è, secondo gli esperti, dei cambiamenti climatici che hanno reso inaccessibile il cibo a questi animali. Vediamo insieme come sia possibile, cosa c'entri il riscaldamento globale, quali saranno le conseguenze sull'ecosistema e perché sia colpa nostra.Continua a leggere

Stiamo vivendo cambiamenti climatici mai visti negli ultimi duemila anni : (foto: Toru Hanai/Bloomberg) I negazionisti del cambiamento climatico spesso si rifanno a uno pseudo-argomento: non è la prima volta che fa così caldo (o freddo), né che si verificano eventi estremi. Questa affermazione di per sé non è del tutto falsa, ma è di certo molto parziale: gli scienziati hanno dimostrato che ci sono stati in effetti periodi con temperature anormali anche in passato, ma queste ondate di calore (o gelo) erano regionali, ...

cambiamenti climatici e ambiente : quale futuro per il nostro pianeta? Se ne parla al Festival della Mente : Come sarebbe la Terra senza la nostra pervasiva presenza? Deforestazione, urbanizzazione selvaggia, inquinamento e sfruttamento indiscriminato delle risorse non si fermano perché sono alimentati dai nostri attuali modelli di sviluppo e di consumo. È un comportamento davvero poco sapiens: su questo rifletterà il filosofo della scienza Telmo Pievani al Festival della Mente venerdì 30 agosto alle ore 19 al Canale Lunense. Telmo Pievani è ordinario ...

cambiamenti climatici : 200 renne morte di fame nell’Artico : L’Istituto polare norvegese ha reso noto che nell’arcipelago delle Svalbard, nell’Artico, sono state trovate circa 200 renne morte di fame: un numero insolitamente alto, che si fa risalire agli effetti del global warming nella regione. Durante la mappatura annuale della popolazione di renne selvatiche nel gruppo di isole, situato a circa 1.200 km dal Polo Nord, i ricercatori dell’Istituto hanno scoperto circa 200 ...

cambiamenti climatici : l’architettura urbana contro la povertà energetica : Tra le condizioni di disagio dovute al climate change, c’è la cosiddetta ‘povertà energetica’, ovvero la “situazione nella quale si spende più del 10% del proprio reddito per le bollette energetiche”, secondo la definizione di Brenda Boardman dell’università di Oxford e adottata dal British Government come misura ufficiale per l’Inghilterra. La povertà energetica in ambito urbano è al centro del libro Urban Fuel Poverty (editor K.Fabbri ...

Maltempo : “I cambiamenti climatici sono una realtà con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni” : “Non passa settimana che la cronaca non ci segnali eventi atmosferici straordinari, caratterizzati da una inaudita violenza della natura. I cambiamenti climatici non sono più l’oggetto sconosciuto delle ricerche degli studiosi, ma una realtà con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Nella prossima legge di bilancio ci vuole dunque un salto di qualità con un piano di investimenti straordinario per la riconversione ecologica e la ...

Dal caldo record a pioggia - grandine e tornado : “Non chiamatelo maltempo - è un segno chiaro dei cambiamenti climatici” : “Non chiamatelo maltempo ma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta ...

Ondata di caldo in Europa - fino a +43°C e record frantumati in diversi stati : “Tratto distintivo dei cambiamenti climatici - diventano più intense” : Una potente Ondata di caldo africano ha mandato in frantumi moltissimi record di temperatura negli stati dell’Europa centro-occidentale, soprattutto in Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi, che hanno tutti superato, anche abbondantemente, la soglia di +40°C. Anche Lussemburgo e Regno Unito si sono avvicinati a tali valori. Questa ultima Ondata di caldo, causata da un blocco ad omega che ha permesso l’afflusso di una massa d’aria estremamente ...

Coldiretti : “Tagliare tasse su alimenti Made in Italy - l’agricoltura può svolgere un ruolo primario contro i cambiamenti climatici” : Non solo va scongiurata qualsiasi ipotesi di aumento dell’Iva, ma è necessario riconoscere un credito di imposta alle imprese della filiera agroalimentare che utilizzano in misura prevalente prodotti agricoli italiani per rilanciare i consumi, ridurre il gap competitivo con gli altri Paesi e sostenere il sistema produttivo nazionale lungo la filiera dal campo alla scaffale. E’ quanto sostiene il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini al ...

Agricoltura - Coldiretti : è allarme invasione insetti alieni per via dei cambiamenti climatici : Coldiretti Puglia parla di invasione di “parassiti alieni, mai visti prima e che si sono accaniti su alberi, piante e frutti e la cui presenza e’ dovuta al caldo e ai cambiamenti climatici”. Gli insetti, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, “colpiscono le ciliegie e i frutti con colorazione dall’arancio al rosso e gli effetti si vedono solo in un secondo momento sui frutti raccolti. ...

Attivisti di Greenpeace bloccano l’auto di Boris Johnson a Londra : “Agire subito contro i cambiamenti climatici” [FOTO e VIDEO] : Un cordone pacifico di Attivisti di Greenpeace ha bloccato questo pomeriggio il transito dell’auto che stava portando il premier entrante Boris Johnson dalla Regina Elisabetta II. Mentre l’auto del futuro Primo Ministro passava su The Mall, a Londra, gli Attivisti hanno fermato per qualche istante il corteo e le auto di sicurezza e hanno steso uno striscione con il messaggio “Emergenza climatica” davanti al veicolo sul quale stava viaggiando ...

Purtroppo gli animali non riescono ad adattarsi ai cambiamenti climatici e sono in pericolo : I cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova gli animali che, Purtroppo, non riescono ad adattarsi sufficientemente in fretta rischiando così di non sopravvivere all'innalzamento delle temperature e alle modifiche all'habitat. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli animali.Continua a leggere

cambiamenti climatici - Greta Thunberg in Parlamento a Parigi : “Ascoltate la scienza” : “Alcuni hanno scelto di non venire qui oggi, alcuni hanno scelto di non ascoltarci. Va bene. Non siete obbligati ad ascoltarci, noi non siamo che dei ragazzini dopo tutto. Ma dovete ascoltare la scienza. È tutto quel che chiediamo: unitevi dietro alla scienza“. È questo l’appello lanciato da Greta Thunberg, la giovane svedese icona della lotta contro il cambiamento climatico, intervenendo all’Assemblea nazionale a Parigi ...