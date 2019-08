F1 | le 5 risposte che dovrà darci il GP di Ungheria

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Repubblica Ceca : Il Mondiale MotoGP 2019 torna in scena dopo la lunga pausa estiva. Dal Sachsenring, con la decima vittoria di fila di Marc Marquez, si riparte da Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Un appuntamento quanto mai importante e ricco di spunti. Andiamo ad analizzare i più importante e ricchi di interesse. 1 Chi tornerà in pista nel migliore dei modi dopo le vacanze estive? Dopo tre settimane di break la MotoGP torna in scena. Come sempre al ...

Volley - Preolimpico 2019 : doppia amichevole con il Belgio sulla strada degli azzurri - Blengini in cerca di risposte : Si è aperto nella giornata di ieri l’ultimo collegiale per la Nazionale italiana di Volley maschile prima dell’appuntamento più importante della stagione estiva, ovvero il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputerà al PalaFlorio di Bari nel prossimo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Gli azzurri affronteranno Camerun, Australia e Serbia per aggiudicarsi il primo posto nel girone e strappare ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Germania 2019 di F1 : Il Mondiale 2019 di Formula Uno si avvicina alla pausa estiva, ma prima si concentra sulla tappa di Hockenheim per il Gran Premio di Germania. L’11esimo appuntamento del campionato racchiude in sè numerosi spunti di interesse e tante domande che vanno analizzate con calma. Andiamo, quindi, a “fare le carte” alla gara tedesca, con diversi protagonisti chiamati a dare risposte importanti. 1 Che weekend sarà per Sebastian Vettel, ...

Le Iene - quella domandina scomoda ai vip : "Quando avete perso la verginità?". Le risposte che non ti aspetti : Le Iene hanno chiesto ai nostri vip quando e come hanno fatto sesso per la prima volta, sorvolando, ovviamente, in merito al perché. Le vittime di tali domande scomode hanno risposto sinceramente e con il sorriso, "molto tardi" confessa lo chef Cracco, aggiungendo imbarazzato che sua unica amante pe

Tour de France – Nibali sincero dopo La Planches des Belles Filles : “che risposte ho avuto? Dico che…” : Vincenzo Nibali fiducioso dopo la tappa di La Planches des Belles Filles: le parole dello Squalo dello Stretto dopo la sesta tappa del Tour de France 2019 Giornata ricca di emozioni ieri a La Planches de Belles Filles: Giulio Ciccone ha strappato di dosso da Alaphilippe la maglia gialla di leader del Tour de France, regalandosi una grandissima soddisfazione. Giornata di ‘analisi’ invece per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Gran Bretagna : Si entra nel vivo dell’estate per il Mondiale di F1 2019. Il Circus si sposta dalle colline austriache e sbarca in Inghilterra, per l’imperdibile Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone. Si annuncia un fine settimana di capitale importanza per il prosieguo del campionato, con diversi spunti interessanti che andranno analizzati. Iniziamo con i cinque più rilevanti. 1 La Mercedes tornerà ai suoi livelli? Dopo il mezzo passo falso ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Germania : Il campionato mondiale di MotoGP 2019 è pronto per sbarcare sul circuito del Sachsenring in vista del Gran Premio di Germania 2019, nono appuntamento della stagione e, soprattutto, ultima tappa del calendario prima della lunga pausa estiva. Siamo nel momento clou dell’annata e gli spunti di interesse non mancano. Andiamo ad analizzare i più importanti in vista del fine settimana della Sassonia. 1 Proseguirà il dominio di Marquez al ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Germania : Il campionato mondiale di MotoGP 2019 è pronto per sbarcare sul circuito del Sachsenring in vista del Gran Premio di Germania 2019, nono appuntamento della stagione e, soprattutto, ultima tappa del calendario prima della lunga pausa estiva. Siamo nel momento clou dell’annata e gli spunti di interesse non mancano. Andiamo ad analizzare i più importanti in vista del fine settimana della Sassonia. 1 Proseguirà il dominio di Marquez al ...

F1 - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Austria : Tutto è pronto per il nono appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno 2019 o, per meglio dire, per la Coppa Mercedes. Lo strapotere delle monoposto anglo-tedesche stanno riducendo la stagione ad un mero duello interno, mentre tutti gli altri non possono che fare da spettatori. Sarà così anche nel Gran Premio di Austri di questo fine settimana? Andiamo ad analizzare gli spunti più interessanti in vista del Red Bull Ring. 1 Anche al Red ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP d’Olanda : Siamo giunti all’ottavo appuntamento della stagione nel Mondiale MotoGP 2019. Dopo il clamoroso Gran Premio del Montmelò, rovinato in avvio da Jorge Lorenzo, i protagonisti sono pronti per l’Università della moto di Assen per il fine settimana del Gran Premio di Olanda. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio gli spunti più interessanti della gara più attesa dell’anno. 1 La Ducati sarà in grado di primeggiare? Dopo lo ...

L'unica via per il Pd è un riformismo radicale che dia risposte più credibili dell'estremismo : Su l’Espresso di domenica 16 giugno, Massimo Cacciari ha scritto, in un articolo intitolato “Ultima chiamata”, una cosa che condivido.Scrive Cacciari: “L’estremismo, anche quello dei Salvini, rappresenta l’inevitabile prodotto dell’assenza di un riformismo radicale. La radicalità è l’opposto dell’estremismo, significa affrontare il problema alla radice, in termini di ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Catalogna : Dal Mugello a Barcellona. Il Mondiale MotoGP 2019 saluta le colline toscane e sbarca in Spagna per il Gran Premio di Catalogna, settima prova del Motomondiale. Siamo pronti per un appuntamento di capitale importanza in vista del prosieguo della stagione. Da un lato cercheremo di capire se la Ducati sarà in grado di zittire nuovamente la Honda, mentre la Suzuki cercherà di confermarsi davanti ad una Yamaha sempre più in difficoltà. Difficoltà che ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Catalogna : Dal Mugello a Barcellona. Il Mondiale MotoGP 2019 saluta le colline toscane e sbarca in Spagna per il Gran Premio di Catalogna, settima prova del Motomondiale. Siamo pronti per un appuntamento di capitale importanza in vista del prosieguo della stagione. Da un lato cercheremo di capire se la Ducati sarà in grado di zittire nuovamente la Honda, mentre la Suzuki cercherà di confermarsi davanti ad una Yamaha sempre più in difficoltà. Difficoltà che ...

Il Mattino – Sarri alla Juve - c’è Abramovich dietro l’attesa infinita : perché il russo non dà risposte : Il Mattino – Sarri alla Juve, c’è Abramovich dietro l’attesa infinita: perché il russo non dà risposte Il Mattino – Sarri alla Juve, c’è Abramovich dietro l’attesa infinita: perché il russo non dà risposte “Guai a fare i conti senza l’oste. Soprattutto se l’oste è Roman Abramovich, il secondo uomo più ricco della Russia, con un patrimonio sterminato che, certo, non prende decisioni in ...