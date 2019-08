Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 1 agosto 2019) Sul campo ha perso l’allenata da Giuseppe Sannino. La squadra ungherese, dopo lo 0-0 dell’andata e quello del ritorno, è stata eliminata ai calci di rigore dall’Universitatea. Ma il verdetto del campoessere ribaltato dal giudice sportivo. Durante i supplementari, infatti, la gara è stata interrotta in seguito allo stordimento dell’da unper più di mezz’ora. Il direttore di gara, il nordirlandese Arnold Hunter, è stato poi sostituito dal quarto uomo, il connazionale Jamie Robert Robinson. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloda: l’vincere a tavolino CalcioWeb.

CalcioWeb : Caos Craiova-Honved, arbitro colpito da petardo e partita sospesa: l'Honved potrebbe vincere a tavolino… -