Temptation Island 2019 | Sono Nate Due Nuove Coppie!

Fonte : gossipnews.tv

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Cinque coppie sulle sei partecipanti ascoppiate. Ma Jessica e Vittorio continuano a vedere i single conosciuti nel villaggio. Scopriamo di più! Anaufragate delle coppie, perché cinque su sei hanno deciso di lasciarsi. Ma neanche di, come era già successo in passato. Non sappiamo ancora quanto potranno durare, se siano soltanto amori estivi, però nella puntata finale del reality di Canale 5uscite allo scoperto. Jessica e Alessandro, ma anche Vittorio e Vanessa stanno continuando a vedersi in attesa di capire come andare avanti. C’erano pochi dubbi, aspettando la puntata finale di, sul fatto che Jessica e Andrea dopo l’addio ai falò ci avessero ripensato. Troppo grandi le distanze fra di loro, troppo profonde le ferite che la ragazza diceva di portare dentro di sé. Infatti è ...

trash_italiano : WE MA COME MAI QUEST'ANNO I TENTATORI HANNO TUTTA QUESTA LIBERTÀ? ANCHE MENO CHE VI RITROVATE A TEMPTATION ISLAND K… - trash_italiano : Sabrina viene scaricata sia dal tentatore che dal fidanzato. - trash_italiano : A TEMPTATION ISLAND RUSSIA SANNO COME SISTEMARE I PROBLEMI DI CORNA -