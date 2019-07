Seconda giornata ecologica a Ragusa al Castello di Donnafugata

Ecco il calendario della serie A - primi Big Match alla Seconda giornata : Ha preso forma negli studi di Sky il calendario della serie A edizione 2019-2020 al via nel week-end del 24-25 agosto prossimi. La Juve inizia a Parma

Calcio - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Seconda giornata da urlo con Juventus-Napoli e il derby di Roma : E’ stato il giorno della compilazione del calendario di Serie A 2019-2020 di Calcio. Nelle sede di Sky Sport a Milano sono stati definiti tutti gli incroci del 90° campionato italiano che vede la Juventus, campione in carica, grande favorita della vigilia. Bianconeri con tante novità nell’annata che sta per partire, con Maurizio Sarri in panchina, e le rivali Inter, Napoli, Roma, Lazio e Milan, desiderose di farsi valere e regalarsi ...

Atletica – Festival Olimpico della Gioventù - due medaglia d’argento per gli azzurri nella Seconda giornata : Matteo Melluzzo ottiene il secondo posto nei 100 metri, così come il giavellottista Frattini si prende l’argento dietro il polacco Kolodziejczak azzurri di nuovo sul podio anche nella seconda giornata dell’Atletica, al Festival Olimpico della Gioventù europea, con due medaglie d’argento a Baku (Azerbaigian). Lo sprinter Matteo Melluzzo sfreccia in 10.48 (vento +1.7) nei 100 metri e sfiora la vittoria, beffato al fotofinish soltanto ...

EYOF 2019 : due ori e un bronzo per l’Italia nella Seconda giornata. Trionfano Russo e Gamba : seconda giornata agli EYOF di Baku, il Festival olimpico della gioventù europea. Arrivano altre tre medaglie per la Nazionale italiana che continua a timbrare podi. Il primo oro di giornata, il secondo nella manifestazione dopo quello di Simone Piroddu di ieri, lo timbra ancora nella lotta libera, questa volta al femminile, Aurora Russo: l’azzurrina si impone nei 61 kg battendo in finale l’azera Sadigova 10-4. Nell’atletica ...

Vela - Universiadi 2019 : la Finlandia allunga al comando - equipaggi italiani in lotta dopo la Seconda giornata : Prosegue presso la splendida cornice del Golfo di Napoli il programma della Vela alle Universiadi 2019. La competizione si svolge tra equipaggi di quattro persone a bordo delle inedite imbarcazioni RS21 e nella seconda giornata si sono disputate cinque regate. La formula del torneo è abbastanza particolare e prevede un meccanismo di rotazione per cui soltanto otto delle sedici squadre iscritte scendono in acqua contemporaneamente: al termine ...

Judo - Universiadi 2019 : poche soddisfazioni per l’Italia nella Seconda giornata a Napoli : Si è conclusa con poche soddisfazioni per l’Italia la seconda giornata di gare del Judo alle Universiadi estive 2019 di Napoli. Quest’oggi sono andate in scena sul tatami campano quattro categorie di peso del programma della manifestazione, con quattro azzurri impegnati nei -73, -81 kg maschili e -57, -63 kg femminili. Partendo dai -73 kg Andrea Gismondo è stato senza dubbio il migliore di giornata per il Bel Paese. Il nostro ...

Vela - Mondiali Laser Standard 2019 : Marco Gallo e Nicolò Villa perdono terreno nella Seconda giornata - pass olimpico non lontano : Prosegue con altre due regate la prima fase del Mondiale di Laser Standard 2019, in corso a Sakaiminato, località della costa nordoccidentale dell’isola di Honshu, la più grande del Giappone. La rassegna iridata rappresenta un appuntamento fondamentale nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi 2020 dal momento che sono in palio cinque pass per Tokyo, riservati naturalmente alle nazioni che non sono riuscite ad ottenerlo lo scorso anno ...

Basket femminile - Universiadi 2019 : i risultati della Seconda giornata. USA a fatica - l’Australia domina il Canada : Si è completata la seconda giornata del torneo di Basket femminile alle Universiadi 2019. Dopo questo turno di partite solamente nel gruppo C non si conoscono il nome delle due squadre qualificate per i quarti di finale. Tutto tranquillo per gli Stati Uniti, che hanno battuto a fatica anche Cina Taipei per 93-85, mentre la Slovacchia ha superato il Messico ed ha ancora speranza di passare il turno. Tutto molto facile per l’Australia che ha ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Azzurri avanti tutta! Solo vittorie nella Seconda giornata per le due coppie italiane. Da oggi eliminazione diretta : E’ Grande Italia nella seconda giornata del Campionato Europeo Under 20 in corso di svolgimento a Goteborg in Svezia. Quattro sfide giocate dagli Azzurri e altrrettante vittorie con l’obiettivo ottavi di finale già centrato in campo femminile dalle vice campionesse olimpiche giovanili Bertozzi7Scampoli e Marchetto/Dui Silvestre che invece dovranno passare attraverso i sedicesimi di finale questa mattina. En plein di successi nel ...

LIVE Uganda-Zimbabwe 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : comincia la Seconda giornata del gruppo A! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ Si parte a Il Cairo! INIZIO PRIMO TEMPO 18.55 Suonano gli inni! 18.54 Sono 74000 le presenze quest’oggi, anche in ottica del match dei padroni di casa delle ore 22. 18.52 Squadre nel tunnel: stadio in festa! 18.50 L’unico precedente risale al 2016, quando lo Zimbabwe si assicurò la vittoria per 2-0 in amichevole. 18.48 Le squadre sono negli spogliatoi dopo aver ultimato il ...

Francia - Croazia - Seconda giornata Europei Under 21 : dove vederla in TV e in streaming : seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21. In campo Francia e Croazia del gruppo C.