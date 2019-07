Mutant Year Zero | l' espansione Seed of Evil è disponibile per PC e console

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il publisher Funcom e lo sviluppatore The Bearded Ladies annunciano che l'per l'acclamato: Road to Eden è stata pubblicata su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.Il gioco di avventura tattica a turni ha ricevuto il plauso della critica per il suo gameplay, artwork e personaggi accattivanti, quando è stato lanciato nel dicembre 2018. Ambientato in una Svezia post-apocalittica, il giocatore controlla un gruppo dii che cercano tra le rovine della civiltà la salvezza o semplicemente qualcosa da mangiare. Usare una combinazione di strategia furtiva e combattimento, mentre evolvete i personaggi attraverso una serie di mutazioni, è fondamentale per superare il male che minaccia di sradicare ciò che resta della società.L'of, riprende da dove era stata interrotta la storia originale e introduce una nuova minaccia da sconfiggere, ...

GameStopItalia : Un'anatra con un carattere difficile e un cinghiale con problemi a gestire la rabbia; questi non sono i tuoi classi… - SMARTCDKEYS_IT : MUTANT YEAR ZERO: SEED OF EVIL - è stato lanciato in vendita - 12.12 € Seed of Evilis è un'aggiunta al gioco Mutant… - Multiplayerit : Giochi Nintendo Switch: Mutant Year Zero: Road to Eden nella settimana del 29 luglio 2019 -