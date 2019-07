MANIFEST 2 Anticipazioni seconda stagione | polemiche sul finale della prima

MANIFEST/ Anticipazioni 31 luglio : Ben - quali misteri nasconde il sangue di Zeke? : Manifest, Anticipazioni 31 luglio 2019 finale di stagione. Ben chiede a Saanvi di analizzare il sangue di Zeke. Michaela, invece...

MANIFEST/ Anticipazioni 24 luglio 2019 : la teoria dei 'fulmini neri' : MANIFEST, Anticipazioni del 24 luglio 2019, in prima Tv su Canale 5. Cal fugge da casa in seguito ad una visione; intanto spunta la teoria dei fulmini neri

MANIFEST quarta puntata : trama e anticipazioni 24 luglio 2019 su Canale 5 : Manifest quarta puntata. La serie tv della NBC va in onda in chiaro su Canale 5 da mercoledì 24 luglio 2019. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Manifest quarta puntata: trama e anticipazioni 24 luglio 2019 su Canale 5 Manifest 1X10 Venti trasversali. Tutti i passeggeri, portati in un luogo segreto sulla spiaggia, sono in stato catatonico. Quando ...