La dieta di Walter Willett | abbatti i carboidrati e dimagrisci

Fonte : dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Ladiè un regime alimentare che si basa sull’aumento dell’assunzione di frutta, verdura e legumi e sulla riduzione dell’apporto di zuccheri e carni rosse. Elaborata dopo tre anni di lavoro da una commissione di esperti contraddistinta dalla presenza di, accademico ad Harvard e tra i migliori nutrizionisti al mondo, ha un obiettivo a dir poco ambizioso. Questasi propone infatti come modello universale di alimentazione sostenibile. Il fine è quello di riuscire, entro il 2050, a diminuire i numeri delle morti annue – che attualmente superano gli 11 milioni – causate da abitudini alimentari scorrette. Gli esperti che hanno ideato questo regime puntano il dito in particolare sull‘eccessivo consumo diche, come sottolineato da uno studio di coorte pubblicato sulle pagine di The Lancet (si tratta di una ...