Il clima mette a rischio il Made in Italy

Maltempo - l’esperto : “Siamo in piena attenzione climatica ed è tardi per mettere in sicurezza - ma si devono allertare i cittadini” : “Pioggia, vento, grandine: a volte costituiscono fenomeni più “violenti” di quelli che si verificavano decine di anni passati. Stiamo attraversando un periodo di cambiamento climatico ed è naturale che i fenomeni meteo siano diversi e più violenti. È inutile ripeterlo senza agire istituzionalmente. L‘ambiente antropizzato e urbanizzato fino ad ora disinvoltamente non è in grado affrontare senza danni fenomeni come quelli ...

Il centro di ricerca a Milano per mettere ordine al dibattito sul cambiamento climatico : Greta Thunberg ha chiuso l’anno scolastico con una pagella eccellente a dispetto di tutte le assenze fatte per i lunghi viaggi intrapresi in giro per il mondo (rigorosamente in treno) per protestare contro il cambiamento climatico. Il solo fatto che la notizia venga riportata dai principali quotidia

Piano per clima ed Energia : un’opportunità per l’Italia di “rimettere al centro le biomasse e il biogas “ : Fiper, in una nota, “esprime apprezzamento per le 9 raccomandazioni rivolte da Bruxelles all’Italia in riferimento al Piano Nazionale per il Clima e l’Energia. La Commissione invita il Governo italiano a innalzare il livello di ambizione per le fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento (R1); indicazione che FIPER già dal 2008 ha sottoposto all’attenzione del Legislatore, a partire dai dati pubblicati dall’allora ...