Condannato a morte per aver ucciso un uomo ma dopo dieci anni la vittima ricompare

Iran - Condannato a morte ex sindaco Teheran che confessò in tv di aver ucciso la moglie : L’ex sindaco di Teheran ed ex ministro Iraniano, Mohammad Ali Najafi, è stato condannato a morte in primo grado per l’omicidio, a fine maggio, della moglie, l’attrice Mitra Ostad. Assassinio che lo stesso Najafi aveva poi confessato in diretta tv adducendo problemi familiari: “Litigavo spesso con mia moglie, volevo divorziare ma lei non era d’accordo, poi oggi mi è partito accidentalmente un colpo dalla pistola e l’ho uccisa”, ...

Condannato a morte l’uomo che uccise i 5 figli. L’ex moglie : “Salvatelo - i bimbi lo amavano” : Timothy Jones, l’ingegnere della Carolina del Sud accusato di aver ucciso i suoi cinque bambini di età compresa tra uno e otto anni, è stato Condannato a morte. I giurati hanno preso questa decisione nonostante l'appello della ex moglie dell'assassino, che ha chiesto di risparmiarlo: "Non ha mostrato ai miei figli alcuna pietà, ma i miei figli lo adoravano".