Atletica – Europei a squadre | tutto pronto per la rassegna di Bydgoszcz | la lista dei

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Sono 54 gli atleti italiani convocati dal dt La Torre per i CampionatidiIl direttore tecnico dellenazionali Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per i Campionatidi, in Polonia, in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. Sono 54 gli azzurri selezionati, 27 uomini e altrettante donne. Alfredo Falcone/LaPresseALFREDO FALCONE In squadra anche il capomondiale stagionale del salto in alto Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), 2,33 domenica scorsa a Bressanone, alla prima maglia azzurra assoluta; lo sprinter Marcell Jacobs (Fiamme Oro) sceso a 10.03 nei 100 metri, il primatista italiano dei 400 Davide Re (Fiamme Gialle), il mezzofondista Yeman Crippa (Fiamme Oro) vincitore in Coppa Europa dei 10.000 a Londra, il pesista da 20,99 Leonardo Fabbri (Aeronautica) argento europeo U23. Al femminile, ...

MartaMilani87 : RT @atleticaitalia: #atletica 54 AZZURRI PER BYDGOSZCZ ??Europei a squadre, 9-11 agosto ???? Nel team anche Sottile (alto), Jacobs nei 100, Re… - atleticaitalia : #atletica 'È la nuova Italia dei giovani'. Il DT La Torre e le scelte per gli Europei a squadre di #Bydgoszcz2019:… - otello5727 : RT @atleticaitalia: #atletica 54 AZZURRI PER BYDGOSZCZ ??Europei a squadre, 9-11 agosto ???? Nel team anche Sottile (alto), Jacobs nei 100, Re… -