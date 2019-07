Android non trova pace | individuato un nuovo e pericoloso ransomware da ESET

Android 9 Pie arriva sui Lenovo K6 e Tab4 8 Plus grazie alla LineageOS 16 non ufficiale : A volte il modding non è solo un "giochino" per appassionati a cui piace provare ROM diverse. A volte è quasi essenziale L'articolo Android 9 Pie arriva sui Lenovo K6 e Tab4 8 Plus grazie alla LineageOS 16 non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

La luminosità massima di Xiaomi Mi A3 non vi soddisfa? Colpa di Android One : A differenza del "gemello" Xiaomi CC9e, Xiaomi Mi A3 vede la luminosità massima limitata a causa di Android One, che interviene in maniera molto sensibile.

Alcuni possessori di Motorola Moto G6 aggiornati ad Android 9 Pie non riescono più ad accedere al proprio smartphone : L'aggiornamento ad Android 9 Pie ha causato dei problemi ad Alcuni possessori di Motorola Moto G6 e l'unica soluzione resta il factory reset.

Fino a 100 euro di sconto su smartphone Android e non solo con il nuovo coupon eBay : Il nuovo buono sconto di eBay regala un ribasso del 5% anche sui prodotti già in promozione: ecco alcune offerte su smartphone Android dove poterlo sfruttare entro il 28 luglio 2019.

Online la nuova App di MeteoWeb : Scienza - Meteo e Notizie a portata di click non solo per iOS ma anche per Android : E’ disponibile da oggi, su Google Play, la nuova applicazione per smartphone di MeteoWeb. Il servizio, pratico e immediato, è l’ideale per i dispositivi mobili e permette anche di ricevere le notifiche push delle Notizie più importanti e di rilievo. L’App di MeteoWeb è disponibile per tutti i dispositivi, è gratuita, di facile consultazione ed intuitiva. L’App è sempre disponibile per i dispositivi iOS nell’App Store, ma ...

Huawei continuerà ad usare Android : Hongmeng non è pensato per gli smartphone : L’azienda di Shenzhen conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il nuovo software è nato per l’internet of Things, e potrebbe debuttare su uno smartwatch

Gli sconti online non finiscono mai : ecco le migliori offerte su smartphone Android : Il mercato degli smartphone è in continuo fermato: per oggi tanti gli sconti con offerte su HONOR 10, Samsung Galaxy S10e, Huawei P30 Pro e altri

Hongmeng OS non è destinato agli smartphone - parola di Huawei che preferisce Android : Huawei conferma che Hongmeng OS non sarà utilizzato sui propri smartphone, sui quali continuerà a girare Android.

Android Q Beta 5 contiene tre novità non ancora attive : probabile esordio sui Google Pixel 4 : Un'analisi di Android Q Beta 5 ha consentito di scoprire alcune funzionalità che Google ha sviluppato ed inserito nella Beta senza però attivarle

Molte novità di Android Q Beta 5 sono ormai di dominio pubblico - nonostante il rollout non sia ancora partito : Un cambiamento quasi epocale, quello che riguarda il nuovo sistema di navigazione a gesture che debutterà su Android Q

Huawei conferma il proprio impegno con Android - mentre il governo USA non sembra collaborativo : Il presidente del Consumer Business Group di Huawei in Europa occidentale conferma l'impegno della compagnia con Android, nonsotante il governo USA remi contro.

Trend Micro : 182 app Android infettate da adware scoperte su Play Store e non solo : Si è parlato molto spesso di sicurezza sulla piattaforma mobile Android e delle minacce che sempre più spesso prendono di mira quello che continua ad essere il sistema operativo mobile più popolare e diffuso a livello globale. I sistemi di sicurezza adottati da Google per limitare la diffusione di software potenzialmente dannosi attraverso il negozio virtuale Play Store dovrebbe garantire un livello di sicurezza in grado di impedire che si ...

Come navigare anonimi su Android : Spesso capita di voler navigare in Internet in maniera del tutto anonima attraverso il proprio dispositivo Android. Se vi trovate in questa situazione e non sapete Come fare, in questo articolo vi mostreremo Come navigare leggi di più...

Nonostante le dichiarazioni di Trump - Huawei è in attesa di informazioni relative ad Android : Nonostante il Presidente Trump abbia di fatto allentato la presa su Huawei, il colosso cinese resta in attesa di chiarimenti legati all'utilizzo di Android.