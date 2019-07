Vicenza : sindacalista truffa l'Inps per avere pensione più alta (2) : (AdnKronos) - Per evitare di porre in risalto un drenaggio ingiustificato di risorse del sindacato, gli artefici hanno completato il disegno criminoso prevedendo la restituzione a quest’ultimo degli importi ricevuti dal collega nell’anno antecedente al transito in quiescenza, in termini di retribuzi