Tasso | Giulio Cesare | Albertelli | i licei classici da 100 e lode

Dopo sedici anni di fidanzamento (e sei di convivenza), Eleonora Daniele, 42 anni, sposerà Giulio Tassoni. Non è la prima volta che la conduttrice di Storie italiane annuncia il matrimonio con l'imprenditore romano di origini modenesi. Era successo già nel 2014, 2015 e 2016. Ma il matrimonio era sempre stato rimandato per via degli impegni televisivi di lei: ...