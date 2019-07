Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Viadeldellaal decreto riguardante il(Fir), strumento per presentare per via informatica le domande di rimborso per i circa 300mila piccoli investitori coinvolti nei dissesti bancari del periodo 17 novembre 2015 – 31 dicembre 2017. Il parere dell’authority è arrivato in tempi record, visto che la richiesta formale era giunta al ieri dal Mef. L’Autorità aveva fatto sapere sabato scorso di essere in attesa dello schema di decreto spiegando che, a quella data, era pervenuto informalmente il testo definitivo del decreto ma non la richiesta formale che sarebbe dovuta arrivare, appunto, ieri. Sempre sabato, ilaveva poi assicurato che si sarebbe pronunciato immediatamente dopo, (ben prima dei 45 giorni previsti dalla legge come termine per il rilascio dei pareri da parte del). E così è stato visto oggi è arrivato ...

infocamere : Via @sole24ore 'L'azienda che vende #online è corresponsabile per i #like ' @caprino_m #privacy #GDPR @smaunotes… - 69fabio96 : RT @fattoquotidiano: Privacy, via libera del Garante sul Fondo indennizzo risparmiatori per inviare le richieste di rimborso - fattoquotidiano : Privacy, via libera del Garante sul Fondo indennizzo risparmiatori per inviare le richieste di rimborso -