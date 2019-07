La riforma di Bonafede è acqua Ora Salvini apre il fronte giustizia

Giustizia - Salvini : “Bonafede? Sua riforma è acqua. Lega ha proposta incisiva” : Il ministro Bonafede “ci mette pure la buona volontà” ma la sua “cosiddetta riforma della Giustizia è acqua”. Lo dice il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook criticando la bozza che andrà in Cdm sottolineando che serve una riforma “vera, imponente, storica e decisiva”. Questo testo, aggiunge, “non è quello che gli italiani si aspettano”. Salvini ha bocciato su ...

Bonafede - stop riforma blocca economia : 23.45 "bloccare la riforma della giustizia vuol dire bloccare l'economia". Così il ministro della Giustizia Bonafede, ospite su La7. In vista del Cdm di domani, "mi aspetto un atteggiamento costruttivo" sulla riforma, ha aggiunto, "perché è qualcosa che interessa ai cittadini. Non voglio pensare che la Lega voglia bloccare l' economia, bloccando la riforma".

riforma della Giustizia in cdm il 31 luglio : ci sarà anche Salvini dopo le polemiche a distanza con Bonafede : Mercoledì 31 agosto, ore 15. La convocazione ufficiale ancora non c’è, ma secondo fonti del governo nella riunione del consiglio dei ministri in programma per domani arriverà un decreto sulla scuola e, soprattutto, la Riforma della Giustizia voluta dal Guardasigilli Bonafede, con il testo di ordinamento del processo civile e penale al centro del braccio di ferro tra M5S e Lega. Secondo quanto appreso dall’Ansa, alla riunione prenderà ...

riforma Giustizia - Bonafede : “Riduce i tempi - testo frutto di confronto con Lega. Veto Salvini su intercettazioni? Significa ritardare tutto” : La Riforma della Giustizia è pronta per arrivare in Consiglio dei ministri già questa settimana. Il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha fretta, perché “bloccare una Riforma che riduce i tempi della Giustizia civile e penale Significa bloccare l’economia italiana”. Il suo testo però ha ricevuto negli ultimi giorni le critiche del vicepremier leghista, Matteo Salvini. Una Riforma “troppo timida”, servono “tempi ancora ...

Palamara sospeso dal Csm - Bonafede presenta la riforma della Giustizia : Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede ha annunciato la presentazione di una riforma della Giustizia. Se ne parla da...

Bonafede : riforma Giustizia presto a CdM : 17.40 Per la riforma del Csm "i tempi sono strettissimi", Così il ministro della Giustizia,Alfonso Bonafede: "Conto di portare in Consiglio dei Ministri,nell' arco dei prossimi 10 giorni, tutta la riforma della Giustizia:processo civile, processo penale e anche la riforma del Csm", ha detto parlando al convegno dei movimento Federconsumatori. La riforma "riguarderà non solo il Csm, ma tutta la magistratura, le dinamiche al suo interno per ...

Csm - Bonafede traccia la riforma : ‘Stop ai parlamentari che diventano membri laici’. E taglio dei compensi a tutti i consiglieri : Chi entra nel Consiglio superiore della magistratura non deve avere ricoperto ruoli politici elettivi nei 5 anni precedenti. Insomma: mai più parlamentari che diventano membri laici del Csm. E’ la linea che il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede vuole assumere per la riforma della legge elettorale per la composizione dell’organismo di autogoverno della magistratura. Per intendersi: se questa norma esistesse già ora, non ...

Bonafede : riforma della giustizia pronta entro dicembre : "Le parole del presidente Mattarella al Csm sono uno stimolo perche' le istituzioni compatte devono affrontare questa crisi di sistema

Bonafede - riforma processo e anche Csm : 1.17 Nella riunione sulla riforma del processo penale e civile "si è parlato di intercettazioni ma si è deciso di tenere da parte questo provvedimento" Così il guardasigilli Bonafede che aggiunge:"Avremo modo di tornarci, è importante salvaguardarle come strumento nella lotta alla corruzione".anche i "tempi del processo saranno stabiliti nella riforma con regole per farli rispettare, altrimenti ci saranno conseguenze disciplinari". C'è anche ...

riforma giustizia 2019 : le mosse di Bonafede sulle intercettazioni : Riforma giustizia 2019: le mosse di Bonafede sulle intercettazioni È previsto per oggi il primo vertice sulla Riforma della giustizia, che vedrà sedersi allo stesso tavolo il primo ministro Giuseppe Conte, il guardasigilli Alfonso Bonafede e la ministra per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno. C’è la possibilità che anche Matteo Salvini prenda parte al vertice di questa sera (nonostante, in un primo momento, ne fosse rimasto ...

Alfonso Bonafede - la riforma della giustizia : intercettazioni - il punto per far saltare il banco con la Lega : Ecco la bozza di riforma della giustizia marchiata Alfonso Bonafede, il Guardasigilli grillino. riforma in tre passi: subito il disegno di legge per accelerare i tempi del processo penale e far entrare in vigore il blocco della prescrizione da gennaio 2020. Dunque una nuova legge sulle intercettazio

Caos procure : Bonafede va da Mattarella <br>Governo compatto per riforma CSM : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è salito al Quirinale per essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale "ha sentito il bisogno di rappresentare la sua preoccupazione" sulla bufera che ha investito procure e Csm e che ha fatto parlare di una nuova P2. Caos Csm, il presidente dell'Anm: 'Chi è coinvolto si dimetta' 5 membri togati del Csm hanno deciso di ...