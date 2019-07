Deus Ex Mankind Divided | secondo l' attore di Adam Jensen il finale ha senso solo con un

Fonte : eurogamer

(Di martedì 30 luglio 2019) Nel 2011 la saga diEx ha visto un ritorno in grande stile grazie ai ragazzi di Eidos Montreal e Square Enix con il loro Human Revolution, purtroppo però dopo il lancio delcapitolo, la serie ha fatto perdere le sue tracce.Attualmente non abbiamo idea se Eidos tornerà a lavorare sulla serie, questo perché al momento sono decisamente impegnati con la pubblicazione di Marvel's Avengers ed un altro progetto che dovrebbe essere Guardians of the Galaxy. Per Elias Toufexis (l'che ha interpretato), il pubblico capirà meglio ildise verrà pubblicato un terzo capitolo:"Una mia grande paura è che non finiscano la trilogia di, quindi spero che non sarà così. Personalmente sono al lavoro su altri grandi progetti e non ho problemi di soldi, ma da fan voglia un altro capitolo e chiudere il cerchio con, potrebbe ...

