Apple | utile trimestre sopra attese ma ricavi da iPhone in calo

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 30 luglio 2019)chiude il terzocon unper azione di 2,18 dollari,ledegli analisti. Superano le

AppleNews_it : RT @_Gipa: Trimestrale positiva per #Apple Sopra le aspettative sia gli utili che i ricavi. Per Apple un trimestre con fatturato stabile e… - _Gipa : Trimestrale positiva per #Apple Sopra le aspettative sia gli utili che i ricavi. Per Apple un trimestre con fattur… - setteBIT : Il margine di guadagno è stagnante x Apple, ma soprattutto l’utile netto delude -