Volantini contro Kyenge | condannato a sei mesi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 29 luglio 2019) Angelo Scarano Un 60enne di Lodi è statoa seidi reclusione (senza sospensione della pena) per deirazzisti sulladistribuiti in stazione Un volantino distribuito in stazione costerà seidi reclusione ad un 60enne di Lodi. Qualche tempo fa, proprio il sessantenne ha consegnato nelle mani di turisti e viaggiatori un volantino che ritraeva il volto dell'ex ministro all'Integrazione, Cecile, accanto a quello di una scimmia. L'uomo avrebbe distribuito decine diin tutta la stazione lodigiana. Dopo la denuncia, la polizia lo ha rintracciato grazie alle telecamere a circuito chiuso. Dopo averlo raggiunto, gli agenti lo hanno identificato e da lì è scattato il procedimento penale. Il processo si è concluso con una condanna a seidi reclusione. L'uomo, dopo alcuni accertamenti da parte della forze dell'ordine, in casa ...

