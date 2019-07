Via libera allo sbarco di 16 minorenni dalla nave Gregoretti

Scuola - Mef : Via libera all'assunzione di oltre 53mila docenti : Via libera all'assunzione di 53.627 docenti. Il ministero dell'Economia, tramite la Ragioneria Generale dello Stato, ha dato il via libera all'assunzione del personale docente per il...

Via libera ai primi embrioni ‘chimera’ : cellule umane cresceranno negli animali per produrre organi per trapianti : Uno scienziato giapponese specializzato in staminali è stato il primo studioso nel proprio campo a ricevere il sostegno del governo per creare embrioni ‘chimera’ da impiantare in animali ‘mamme surrogate’. L’idea di Hiromitsu Nakauchi, che guida i team dell’Università di Tokyo e della Stanford University in California, è quella di creare embrioni di animali che contengono cellule staminali umane, con ...

Diritti Tv - c’è l’ok : Via libera della Lega Serie A alla trattativa con Mediapro : Diritti Tv, attraverso una nota la Lega Serie A comunica di aver dato l’ok alla trattativa con Mediapro. Ecco il testo. “L’Assemblea della Lega Serie A, all’unanimità, intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per l’assegnazione dei Diritti audiovisivi per il triennio 2021/2024, valuta positivamente l’ipotesi di realizzazione del canale della Lega (ai ...

Migranti : Via libera allo sbarco di 16 minori dalla Gregoretti : Via libera allo sbarco di 16 dei Migranti a bordo di "Nave Gregoretti". È quanto riferiscono fonti del Viminale spiegando che si tratta dei 16 che si sono dichiarati minorenni, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni.

Tav - il ministero dei Trasporti scrive all’Ue e dà Via libera ufficiale : “Faremo l’alta velocità” : Il ministero dei Trasporti ha inviato la lettera all'Ue con cui ufficializza il sì italiano alla Tav. In attesa del voto in Parlamento (che non dovrebbe, però, cambiare le cose) il governo ha risposto all'agenzia europea dando così il via libera all'iter. Intanto oggi è la giornata del corteo No Tav in Val di Susa.Continua a leggere

M5S - Via libera iscritti ai 5 quesiti : 16.01 Chiusa la votazione da parte degli iscritti sulla nuova organizzazione del M5S. Per i 5 quesiti sono state espresse in totale 123.755 preferenze. Così sul Blog delle Stelle,con i risultati delle votazioni online,sulla piattaforma Rousseau. L'introduzione del 'mandato zero' per i consiglieri comunali è passata con il 68%, la nuova organizzazione regionale con l' 85%, la candidatura durante il secondo mandato solo per consiglieri comunali ...

«Ok ai conti della Sanità» - Via libera del Tesoro ma resta il commissariamento : Sanità, piano di rientro dal debito: dal vetrice di ieri a Roma, al tavolo con il ministero della Salute e quello dell'Economia e delle finanze - riunito per la verifica trimestrale degli...

Decreto sicurezza - Via libera alla Camera : 17 deputati Cinque stelle non votano : Via libera al Decreto sicurezza bis che ha ottenuto il via libera alla Camera con 322 sì, 90 no e un astenuto. A Montecitorio però è andata in scena la protesta della fronda interna al Movimento 5 stelle: 17 deputati grillini, fra i quali Doriana Sarli, infatti, non hanno partecipato al voto e il pr

Roma - Consiglio di Amministrazione : Via libera a potenziale bond da 275 mln : Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A. (di seguito, la “Società”), riunitosi in data odierna, ha approvato un’operazione avente ad oggetto il possibile rifinanziamento ad oggi esistente in capo alla controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. (di seguito, “MediaCo”), mediante l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile del valore nominale complessivo fino ad un massimo di 275 milioni di euro, riservato ad ...

Messina : Via libera a piano regolatore del porto : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Via libera, questa mattina, del Consiglio regionale urbanistica (Cru) al piano regolatore del porto di Messina. L'approvazione arriva dopo un'estenuante attività concertativa tra il Comune e l’Autorità portuale durata oltre un anno. "Una delle prime cose di cui ci siam

