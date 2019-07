Un Pd solo e perso

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sulla situazione dentro quel partito, la dualità zingarettiani e renziani, abbiamo scritto nell’ultimo post. Ma alla luce della direzione del Pd, di venerdì scorso, continuiamo a non capire. Ci saremmo aspettati colpi di scena. Uscite convincenti.Invece, nell’ennesima riunione (ma quante sedute fanno?) si chiede l’unità del partito. In pratica gli italiani dovrebbero appassionarsi al destino del Pd, la convincente alternativa. Poco. Una richiesta di mozioni d’affetto perché messi male, acciaccati, divisi.Al grido, non facciamoci del male. L’ennesimo urlo di dolore del Pd. In cambio di cosa? Cosa è in grado di restituire il Pd a chi porge incondizionatamente affetto e comprensione? Non il verbo su quello che c’è da fare, costruire, alleare, federare, allacciare, preparare.Ma l’uscita di ennesime polemiche ...

