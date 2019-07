Migranti | via libera allo sbarco di 16 minori dalla Gregoretti

Migranti - via libera allo sbarco di 16 minorenni dalla nave Gregoretti : Migranti, via libera allo sbarco di 16 minorenni dalla nave Gregoretti Secondo fonti del Viminale, scenderà dall'imbarcazione della Guardia costiera un gruppo di ragazzi di età compresa fra i 15 e i 17 anni. Commissione Ue: "Contatti in corso con Stati". La nave, con 131 Migranti a bordo, resta ormeggiata ad ...

Rita Dalla Chiesa attacca Saviano : «Muore un carabiniere e parla di Migranti. Toglietegli la scorta» : Nella convulsa mattinata di venerdì, dopo l’assassinio del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega, sui social e sulle agenzie, era possibile leggere migliaia di reazioni, di politici, giornalisti e semplici cittadini. Tra i post più commentati e che hanno accesso una qualche polemica, c’era anche quello di Roberto Saviano, che ha attirato l’attenzione di Rita Della Chiesa, figlia del Generale dei Carabinieri Carlo Ablerto ucciso ...

Carabiniere assassinato a Roma : per Saviano è uno 'strumento politico contro i Migranti' : La morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega avvenuta a Roma pochi giorni fa, sta scatenando sul web numerosi commenti, anche da parte di personaggi famosi che si esprimono pubblicando post su Facebook a riguardo. "Non so se sono stranieri o meno, in tal caso che il carcere se lo facciano a casa loro" ha scritto Di Maio, "lavori forzati in carcere", ha postato il leader leghista Salvini. Uno dei messaggi a riguardo che sicuramente sta facendo ...

Rita Dalla Chiesa contro Roberto Saviano : "Toglietegli la scorta. È morto un carabiniere e lui parla di Migranti : “Toglietegli la scorta. Quelli che lo seguono sui suoi red carpet televisivi,e altro sono uomini esattamente come lo era il vice brigadiere ucciso a Roma. E questi uomini, dopo quello che ha detto, dovrebbero ribellarsi e farlo finalmente girare da solo”. Rita Dalla Chiesa torna ad attaccare Roberto Saviano, lo fa in una serie di tweet postati dal suo account ufficiale, in seguito al messaggio rilasciato dallo scrittore dopo la ...

Roberto Saviano : "Non strumentalizzate la morte di un carabiniere contro i Migranti" : “La morte di un carabiniere in servizio non può essere usata come orrido strumento politico contro i migranti”. Con un post apparso sul suo profilo Facebook, Roberto Saviano commenta le reazioni all’assassinio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con 8 coltellate a Roma. Dalle prime informazione sembra sia stato colpito da un uomo, probabilmente nord africano. “La sua morte è ...

Migranti - Salvini annuncia : “Archiviata indagine su di me su caso Alan Kurdi - resta no a sbarchi” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che un'indagine a suo carico sul caso della nave Alan Kurdi, per un evento risalente al 3 aprile, è stata archiviata. Il leader della Lega fa sapere in diretta Facebook che era stato indagato per abuso d'ufficio, ma ora è stata chiesta l'archiviazione della sua posizione.Continua a leggere

Migranti : ‘viaggi’ Tunisia-Sicilia - su gommone 12 persone e 300 chili di sigarette : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – Le traversate dalla Sicilia alla Tunisia, e ritorno, con a bordo Migranti e sigarette di contrabbando, avvenivano nell’arco di una notte. In ogni viaggio venivano trasportati circa 205/300 chili di sigarette e 10/12 persone. E’ quanto emerge dall’indagine della Dda di Palermo che oggi ha portato all’arresto di otto persone per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione ...

Migranti - Mediterranea a 12 miglia da Lampedusa. Malta offre porto - ma loro : “Viaggio impossibile”. Salvini : “Pirateria” : Si trova al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa la nave Alex di Mediterranea Saving Humans che ieri ha soccorso un gommone in difficoltà con 54 persone a bordo al largo della Libia. Dal governo italiano non è arrivato alcun permesso per avvicinarsi all’isola, mentre è Malta ad aver offerto lo sbarco. “Per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non siamo in ...

Migranti - Mediterranea : salviamo gommone con 55 a bordo - non possono tornare in Libia. Alarm Phone : 80 dispersi in naufragio al largo della Tunisia : Almeno ottanta Migranti risultano dispersi in un nuovo naufragio avvenuto ieri al largo di Zarzis, in Tunisia. Lo scrive su Twitter Alarm Phone, citando Chamseddine Marzoug, attivista e...

Matteo Salvini esulta per il Cara di Mineo : "Via anche gli ultimi 68 Migranti - allontanati con 27 abusivi" : Il Cara di Mineo è stato definitivamente svuotato. Quello che era il centro di accoglienza per richiedenti asilo più grande d'Europa, risultava anche essere una problematica immensa. Solo qualche mese fa il sindaco Giuseppe Mistretta denunciava "i numerosi licenziamenti, con evidenti riflessi social

Migranti - via ai pattugliamenti misti al confine Italia-Slovenia : perlustrati 10 km : Al via il pattugliamento misto al confine italo-sloveno, annunciato dal ministro Matteo Salvini. Inizia con il mese di luglio, mentre infuriano le polemiche e le reazioni sull’ipotesi di innalzare un muro che perimetri verso est il Friuli Venezia Giulia, nelle province di Udine, Gorizia a Trieste. Pattuglie miste significa che gli agenti della Polizia di frontiera italiana ospiteranno i loro colleghi sloveni sulle proprie auto e viceversa ...

Storia della foto del padre e la figlia Migranti annegati nel viaggio verso gli Usa : Alcuni migranti cercando di raggiungere gli Stati Uniti attraversando un fiume (foto: HERIKA MARTINEZ/AFP/Getty Images) L’opinione pubblica americana è sotto shock, e quella mondiale sta facendo i conti con un’immagine con cui è difficile fare i conti. In queste ore sta circolando sui social network e sui giornali del globo una foto molto simile a quella che anni fa ritraeva Alan Kurdi, il bambino siriano di origine curda morto per ...