Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) "La vera forza di un artista è riuscire al'umano, non inseguire il trend del momento". La rinascita diinizia da un brano pieno di luce come "Acqua su Marte" e passa da un nuovo singolo con tutte le carte in regola per brillare anche più forte. A produrre "2 Gocce di vodka"

Noovyis : (Il ritorno di Tormento: 'Oggi vince chi è leggero, io voglio cogliere l'animo. E forse rivedrete i Sottotono') Pl… -